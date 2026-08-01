Mumbai High Court: दुसऱ्या पत्नीच्या मुलालाही अनुकंपा नोकरीचा अधिकार; मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

दुसऱ्या पत्नीचा मुलगाही अनुकंपा तत्त्वावरील नोकरीसाठी पात्र ठरू शकतो, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने दिला आहे. न्यायमूर्ती एन. बी. सूर्यवंशी आणि न्यायमूर्ती आबासाहेब डी. शिंदे यांच्या खंडपीठाने हा निकाल देत संबंधित याचिकाकर्त्याच्या अर्जाचा नियमानुसार विचार करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले आहेत..High Court Decision: उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय! आंदेगाववाडी हत्याकांडातील महिला आरोपीची जन्मठेप स्थगित; औरंगाबाद खंडपीठाकडून जामीन.High Court Judgment: उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय! सज्ञान युवतीला आवडीचा जोडीदार निवडण्याचा अधिकार; पतीसोबत राहण्याची इच्छा मान्य.Bombay High Court Alimony Ruling : पत्नीचे उत्पन्न पतीपेक्षा जास्त तर पोटगी नाही! मुंबई उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय.Bombay High Court: राखीव जागेवर ‘नमो उद्यान’ कशाला?; उच्च न्यायालयाने शासनाला मागवले उत्तर; ढाणकीवासीयांचा विरोध.काय होते प्रकरण?या प्रकरणातील याचिकाकर्त्याचे वडील 'नेहरू युवा केंद्रा'मध्ये शिपाई म्हणून कार्यरत होते. २०१८ मध्ये त्यांचे निधन झाल्यानंतर कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी याचिकाकर्त्याने अनुकंपा तत्त्वावर नोकरीसाठी अर्ज केला होता.मात्र, तो दुसऱ्या पत्नीचा मुलगा असल्याचे कारण देत प्रशासनाने त्याचा अर्ज प्रलंबित ठेवला. याविरोधात याचिकाकर्त्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली..न्यायालयात कोणते मुद्दे मांडले?याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या 'मुकेश कुमार विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया' या निकालाचा आधार घेत दुसऱ्या पत्नीच्या मुलाला अनुकंपा नोकरी नाकारणे योग्य नसल्याचा युक्तिवाद केला.त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, शासनाच्या अनुकंपा योजनेत दत्तक मुलालाही नोकरीसाठी पात्र मानले जाते. दत्तक मुलाचा मृत कर्मचाऱ्याशी रक्ताचा संबंध नसतो. त्याउलट दुसऱ्या पत्नीचा मुलगा हा मृत कर्मचाऱ्याचा जन्मदाता मुलगा असल्याने त्याचा दावा अधिक मजबूत आहे..न्यायालयाने काय आदेश दिले?दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने याचिकाकर्त्याची बाजू ग्राह्य धरली. प्रशासनाने त्याच्या अनुकंपा नियुक्तीच्या अर्जाचा नियमानुसार आणि सकारात्मक विचार करावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.या प्रकरणात ॲड. अजिंक्य रेड्डी यांनी याचिकाकर्त्याची बाजू मांडली, तर त्यांना ॲड. विष्णू कंदे यांनी सहकार्य केले.या निर्णयामुळे दुसऱ्या पत्नीच्या मुलांच्या अनुकंपा नियुक्तीशी संबंधित प्रलंबित प्रकरणांनाही नवी दिशा मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.