छत्रपती संभाजीनगर

Mumbai High Court: दुसऱ्या पत्नीच्या मुलालाही अनुकंपा नोकरीचा अधिकार; मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

Second Wife’s Son Also Eligible for Compassionate Appointment: दुसऱ्या पत्नीच्या मुलांच्या हक्कांना न्यायालयीन मान्यता; अनुकंपा नियुक्तीवरील प्रशासनाचा नकार ग्राह्य नाही
Second Wife’s Son Also Eligible for Compassionate Appointment

Second Wife’s Son Also Eligible for Compassionate Appointment

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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दुसऱ्या पत्नीचा मुलगाही अनुकंपा तत्त्वावरील नोकरीसाठी पात्र ठरू शकतो, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने दिला आहे. न्यायमूर्ती एन. बी. सूर्यवंशी आणि न्यायमूर्ती आबासाहेब डी. शिंदे यांच्या खंडपीठाने हा निकाल देत संबंधित याचिकाकर्त्याच्या अर्जाचा नियमानुसार विचार करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले आहेत.

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