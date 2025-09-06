मानाच्या गणपतीच्या आरतीवरून वाद, ठाकरेंच्या नेत्याकडून शिंदेंच्या मंत्र्याचा पानउतारा, मग सत्कारात मागे ठेवून लागलीच घेतला बदला

राज्यात आज गणेश विसर्जन मिरवणुकीमुळे उत्साहाचं वातावरण आहे. छत्रपती संभाजीनगरमध्येही मिरवणुकीला सुरुवात झालीय. दरम्यान, शहराचं ग्रामदैवत असणाऱ्या संस्थान गणपतीच्या आरतीवरून शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते चंद्रकांत खैरे आणि पालकमंत्री संजय शिरसाट यांच्यात वाद झाल्यानं चर्चा रंगल्या आहेत. गणेश विसर्जन मिरवणुकीच्या सुरुवातीलाच दोन नेत्यांमध्ये वाद झाला. संस्थान गणपतीच्या उत्सव मूर्तीच्या विसर्जनाला सुरुवात झाल्यानंतर शहरातील इतर गणेश विसर्जन मिरवणुकीला सुरुवात हेते. .'लालबाग राजा'च्या मुख्य गेटसमोर 'हिट अँड रन', २ वर्षीय चिमुकलीचा मृत्यू, एक जखमी.संस्थान गणपतीच्या आरतीने छत्रपती संभाजीनगरमधील गणेश विसर्जन मिरवणुकीची सुरुवात झाली. या आरतीसाठी पालकमंत्री संजय शिरसाट, बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, आमदार संजय केणेकर, खासदार डॉ. कल्याण काळे यांच्यासह अनेक लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते. तसंच उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचे माजी खासदार चंद्रकांत खैरे हेसुद्धा उपस्थित होते..गणपतीची आरती सुरू झाली तेव्हा चंद्रकांत खैरे यांच्या हातात आरतीचं ताट होतं. त्यामुळे पालकमंत्री संजय शिरसाट यांनी आपली नाराजी व्यक्त केली. पालकमंत्र्यांच्या आधी खैरे आरती करत असल्याने शिरसाट यांनी 'तुम्हीच घ्या आरती' असे म्हणत संताप व्यक्त केला. यामुळे आरतीच्या वेळी तणावाचं वातावरण होतं. पण हा वाद फार न वाढल्यानं आरती सुरळीत पार पडली..Govinda Komkar : वनराजच्या अंत्यविधीलाच टोळीनं घेतलेली शपथ, १९ वर्षीय मुलाला गोळ्या घातल्या; नाना पेठेत काय घडलं?.दरम्यान, गणेश मंडळाकडून आरतीसाठी उपस्थित असलेल्या सर्व मान्यवरांचा सत्कार करण्यात आला. यात संजय शिरसाट, अतुल सावे, संजय केणेकर, अंबादास दानवे आणि चंद्रकांत खैरे या मान्यवरांचा समावेश होता. पण इतर नेत्यांच्या सत्कारानंतर सर्वात शेवटी चंद्रकांत खैरे यांचा सत्कार करण्यात आल्यानं आरतीवरून झालेल्या अपमानाचा बदला घेतल्याची चर्चा आता रंगलीय..छत्रपती संभाजीनगर शहरात संस्थान गणपतीच्या मूर्तीच्या विसर्जन मिरवणुकीने शहरातील सर्व सार्वजनिक गणेश मंडळाच्या विसर्जन मिरवणुकीला सुरुवात होते. त्यामुळे या गणपतीच्या आरतीकडे सर्व शहराचं लक्ष असतं. यात आरतीच्या कार्यक्रमात दोन नेत्यांमधील नाराजी आणि संतापाच्या घटनेमुळे राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आलंय. अद्याप यावर दोन्ही नेत्यांकडून काही प्रतिक्रिया देण्यात आली नाहीय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.