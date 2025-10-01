छत्रपती संभाजीनगर

Investment Fraud: मैत्रीची झूल पांघरून सहा कोटींची फसवणूक! आयफोन निर्यातीच्या गुंतवणुकीत व्यवसायिकावर जबरदस्त ट्रॅप

Chhatrapati Sambhajinagar: छत्रपती संभाजीनगरमध्ये iPhone निर्यात व्यवसायाच्या नावाखाली सहा कोटी नऊ लाख रुपयांची फसवणूक उघडकीस आली. आरोपींनी गुंतवणूकदारांचे विश्वास संपादन करून पैसे हेरले.
Investment Fraud

Investment Fraud

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

छत्रपती संभाजीनगर : आकर्षक परताव्याच्या तसेच विविध देशांतील आयफोन निर्यातीच्या व्यवसायात गुंतवणुकीचे आमिष दाखवत तब्बल सहा कोटी नऊ लाखांची फसवणूक केल्याचा प्रकार उघडकीस आला.

Loading content, please wait...
crime
Business
scam
Fraud Crime
Investment
Chhatrapati Sambhajinagar

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com