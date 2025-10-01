Investment Fraud: मैत्रीची झूल पांघरून सहा कोटींची फसवणूक! आयफोन निर्यातीच्या गुंतवणुकीत व्यवसायिकावर जबरदस्त ट्रॅप

छत्रपती संभाजीनगर : आकर्षक परताव्याच्या तसेच विविध देशांतील आयफोन निर्यातीच्या व्यवसायात गुंतवणुकीचे आमिष दाखवत तब्बल सहा कोटी नऊ लाखांची फसवणूक केल्याचा प्रकार उघडकीस आला..याप्रकरणी व्यावसायिकाच्या फिर्यादीवरून मित्रासह त्याच्या सासऱ्याविरोधात सिटी चौक पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद झाला. शेख रियाज गुलाम रब्बानी (रा. नॅशनल कॉलनी), सय्यद अनिस रझवी (रा. चेलीपुरा) अशी आरोपींची नावे आहेत..सलमान लियाकतखाँ पठाण (३५, रा. वाळूज) हे फिर्यादी आहेत. त्यांची स्वतःची एसएलपी असोसिएटस् नावाने फर्म असून ते इन्कम टॅक्स रिटर्न, जीएसटी, एमसीएसह टॅक्ससंदर्भात कामे करतात. सोबतच रिअल इस्टेटमध्ये काम करतात. त्यांच्या पत्नीची एक फर्म असून त्यातून इलेक्ट्राॅनिक्स वस्तू खरेदी विक्री, लेबर सप्लाय आदी कामे केली जातात. फिर्यादी सलमान यांची २०१५ मध्ये आरोपी शेख रियाज गुलान याच्याशी गुंतवणुकीच्या अनुषंगाने ओळख झाली होती. मार्च २०२० मध्ये रियाजने फिर्यादीला घरी बोलावून घेत नऊ ते बारा टक्के गुंतवणुकीचे आमिष दाखविले..तू माझा जवळचा मित्र...आरोपी रियाजने फिर्यादीला ‘तू माझा जवळचा मित्र आहे’ म्हणत गुंतवणुकीचे आमिष दाखवत करारनामे, धनादेश देत ऑक्टोबर, नोव्हेबर २०२० मध्ये २५ लाख रुपये घेतले. त्यानंतर मार्च २०२२ मध्ये घरी बोलावून व्यवसायात मंदी आल्याचे कारण देत पुन्हा व्यवसाय नव्या जोमाने सुरू केल्याचे सांगितले. माझ्या व्यवसायात माझे सासरेही असून त्यांची दुबईत पेपर कंपनी, सॉफ्टवेअर कंपनी असून ते आयफोन विविध देशांना निर्यात करतात, असे सांगत भारत देशातील सर्व निर्यातीचे काम मी पाहतो, असे सांगितले. त्यावर विश्वास ठेवल्यानंतर गुंतवणुकीवर चांगला परतावा मिळाल्याने फिर्यादीचा विश्वास बसला होता..पैसे उकळतच राहिला...रियाजने मार्च २०२२ मध्ये फिर्यादीला १०० रुपयांच्या बंधपत्रावर करारनामा तयार करुन एक लाखाच्या गुंतवणुकीवर २५ ते ३५ हजार रुपये परतावा मिळेल असे लिहून दिले. त्यानंतर फिर्यादीने स्वतःसह पत्नीच्या खात्यातून एप्रिल २०२२ ते मार्च २०२३ दरम्यान दिलेल्या ५९ लाख ८० हजारांच्या गुंतवणुकीवर काही नफ्याची रक्कम दिली. एप्रिल २०२३ ते मार्च २०२४ दरम्यान आरोपीने सलमानकडून गुंतवणूकीसाठी एक कोटी दोन लाख ३४ हजार रुपये घेतले. त्यानंतर गुंतवणुकीचा काही भाग म्हणून ६३ लाख ७९ हजार ९०० रुपये परत केले. नंतर रियाजने सलमानला वर्षभरात माझ्या सासऱ्याला चीन, रशिया, नेपाळ, सौदी अरेबिया, कुवैत या देशात आयफोन निर्यात करायचे असून ५ कोटी रुपयांची जुळवाजुळव करायची असल्याचे सांगितले..Chh. Sambhajinagar: गंगापूरमधील ५० जणांना पुराच्या पाण्यातून वाचवले.फिर्यादी सलमानकडे इतके पैसे नसतानाही जुळवाजुळव करत एक कोटी ८० लाख ५० हजार त्याने दिले. त्याचा १७ जुलै २०२४ ला आरोपीने बाँडपेपरवर करारनामा करून दिला. त्याच दिवशी माझ्या सासऱ्याचा जवळपास ३ कोटी रुपयांचा माल पोलिसांनी पकडला आहे, त्यासाठी तत्काळ ३५ लाखांची आवश्यकता असल्याचे सांगत ३५ लाख घेतले. एकूण दोन कोटी १५ लाख ५० हजार रुपये घेतल्यानंतर आरोपीने ऑक्टोबर २०२४ दरम्यान परतावा आणि गुंतवणुकीचा काही भाग म्हणून स्वतःच्या फर्ममधून एक कोटी १३ लाख १६ हजार ५०० रुपये दिले. दरम्यान, ऑक्टोबर २०२४ नंतर आरोपीने परतावा आणि मूळ रक्कमही देणे बंद केले.. सासऱ्याची दिल्लीत ओळख, काय करायचे ते कर!चार महिन्यांनंतर मूळ रक्कम दे असे फिर्यादीने म्हटल्यानंतर आरोपीने चक्क फोन बंद करून ठेवला तो कायमचाच. फिर्यादी सलमान हे त्याच्या चेलीपुऱ्यातील घरी गेले असता मी तुझे पैसे परत करणार नाही, माझ्या सासऱ्याची दिल्लीपर्यंत ओळख आहे, म्हणत फिर्यादीला घराबाहेर काढून देत कुठे तक्रार करायची तिथे कर म्हणाला. त्याने एकूण पाच कोटी ७७ लाख ५७ हजार १०३ रुपयांची फसवणूक केली..आणखी फसवणुका केल्याचे उघडरियाजने आक्रमखां अकबर खां पठाण (३३, रा. झेंडा मैदान, कुंभारगल्ली, वाळूज) यांची २० लाखांची तसेच नाजिर इस्माईल शेख (वय ४३, यांची १२ लाखांची अशी एकूण सहा कोटी नऊ लाख ५७ हजार ६०१ रुपयांची फसवणूक केल्याचा गुन्हा सिटी चौक पोलिसांत दाखल झाला. तपास उपनिरीक्षक विठ्ठल शिंदे करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.