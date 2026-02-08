CTET परीक्षा केंद्रात दागिन्यांवर बंदी, मंगळसूत्रही काढायला लावलं; छत्रपती संभाजीनगरमध्ये परीक्षार्थींची गैरसोय

आज राज्यभरात सीटीईटी परीक्षा होत असून छत्रपती संभाजीनगरमध्ये महिलांना दागिने घालून प्रवेश नाकारण्यात आल्याचा प्रकार समोर आला आहे. परीक्षा केंद्रात प्रवेश करायचा असेल तर दागिने काढून ठेवावे लागतील असं स्पष्ट सांगण्यात आलं. धातूचे कोणतेही साहित्य परीक्षा केंद्रात नेण्यास मनाई असल्याचं अजब कारण प्रशासनाकडून सांगण्यात आलंय. सुरक्षेच्या कारणास्तव लागू केलेल्या या नियमामुळे महिला परीक्षार्थींची मोठी अडचण झाली. दागिने काढून ठेवायचे कुठे? असा प्रश्न निर्माण झाला. यामुळे महिला परीक्षार्थींनी संताप व्यक्त केला..8th Pay Commission: पगारात किती वाढ होणार? आठव्या वेतन आयोगाची वेबसाइट सुरू... कर्मचारी व पेन्शनधारकांना थेट सूचना देण्याची संधी.छत्रपती संभाजीनगरमध्ये सीटीईटीच्या परीक्षा केंद्रात परीक्षार्थींना दागिने घालून परीक्षेसाठी प्रवेश नाकारण्यात आला. ऐनवेळी याबाबत सांगितल्यानं परीक्षार्थींची मोठी अडचण झाली. महिला परीक्षार्थींना दागिने कुठे ठेवायचे असा प्रश्न झाला. ज्यांच्यासोबत कुणी आले होते त्यांनी दागिने सोपवले पण जे परीक्षार्थी एकटे आले होते त्यांची मोठी अडचण झाली. कडक तपासणीच्या नावाखाली प्रशासनाकडून परीक्षार्थींना दागिने काढून ठेवायला सांगण्यात आले..प्रशासनाकडून ऐनवेळी दागिने घालून परीक्षेला प्रवेश दिला जाणार नाही असं सांगितल्यानं परीक्षार्थींनी संताप व्यक्त केला. सुरक्षेच्या नावाखाली होणारी ही अडवणूक चुकीची आहे अशा भावना विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केल्या. राज्यभरात केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा घेतली जात आहे. सकाळी साडे नऊ ते १२-३० या वेळेत पहिला पेपर होता. सकाळी सात वाजता परीक्षार्थींनी परीक्षा केंद्रावर दाखल व्हायचं होतं..परीक्षा केंद्रावर परीक्षार्थींची कसून तपासणी केली जात होती. सोबत कोणत्याही धातूचे साहित्य सोबत नेण्यास बंदी घालण्यात आली होती. यामुळे कोणत्याही धातूचं साहित्य घेऊन जाऊ नका असं गेटवरच सांगण्यात आलं होतं..महिलांना त्यांचे दागिने काढायला सांगण्यात आलं. मंगळसूत्रही काढून ठेवावं लागेल अशा सूचना महिला परीक्षार्थींना देण्यात आल्या. दागिने काढून ठेवल्याशिवाय परीक्षेला जाता येणार नाही असं सांगितलं. त्यामुळे महिला परीक्षार्थींची मोठी अडचण झाली होती..महिलांच्या गळ्यातील मंगळसूत्रही उतरवायला लावलं. मंगळसूत्र हा दिखाव्याचा दागिना नाही तर तो सौभाग्याचा दागिना आहे. जर परीक्षा केंद्रावर अशी सक्ती केली जात असेल तर खूप गंभीर असल्याची प्रतिक्रिया शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते अंबादास दानवे यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.