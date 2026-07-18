Chhatrapati Sambhajinagar: मराठवाड्यात पावसाचा अंदाज, अनेक जिल्ह्यांना यलो अलर्ट; पेरणीची घाई नको, कृषी विभागाचा शेतकऱ्यांना सल्ला

छत्रपती संभाजीनगर: मराठवाड्यात नऊ जुलैपासून रुसलेल्या पावसाने १५ जुलैला बहुतांश ठिकाणी हजेरी लावली. पण, नंतर दोन दिवस दडी मारली. दरम्यान, हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, शनिवारी (ता. १८) मराठवाड्यासाठी येलो अलर्ट देण्यात आला असून, बहुतांश भागांत पावसाची शक्यता आहे..जुलै महिन्यात शहर परिसरात पहिल्या आठवड्यात बऱ्यापैकी पाऊस झाला होता. त्यानंतर नऊ जुलैपासून शहर परिसरात पावसाचा टिपूसही पडला नव्हता. त्यामुळे आठवडाभर शहरभर नुसतीच धूळधाण होत होती. अखेर आठवडाभरानंतर बुधवारी (ता. १५) सायंकाळी पावसाने हजेरी लावली..Pune: मिरज सभापती-उपसभापतींची निवड रद्द; विभागीय आयुक्तांचे फेरनिवडणुकीचे आदेश; विशाल पाटील यांना धक्का.मात्र, पुन्हा पाऊस गायब झाला. पाऊस पडेल या आशेने बहुतांश ठिकाणी शेतकऱ्यांनी पेरण्या उरकल्या होत्या, तर काही शेतकऱ्यांनी धूळपेरण्या केल्या होत्या. मराठवाड्यात अनेक ठिकाणी दुबार पेरणीचे संकट ओढवले आहे. आता मराठवाड्यासाठी हवामान खात्याकडून येलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे..विजांचा कडकडाट आणि वादळी वाऱ्यासह जिल्ह्यातील अनेक भागांमध्ये पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आलेली आहे. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यासोबतच मराठवाड्यातील जालना, बीड, धाराशिव, लातूर, परभणी, हिंगोली, नांदेड या जिल्ह्यांसह राज्यातील अहिल्यानगर, पुणे, सातारा, सोलापूर, अमरावती, यवतमाळ, वर्धा, नागपूर, गोंदिया, चंद्रपूर, भंडारा आणि गडचिरोली जिल्ह्यांनाही येलो अलर्ट जारी करण्यात आला..'गौती भाई, इंडियन टीम मे आ जाओ...'; रोहित शर्माने ज्याला आणले, त्या गौतम गंभीरनेच कसा घात केला ते वाचा... धक्कादायक माहिती समोर.मोठ्या पावसाची प्रतीक्षाजमिनीत पुरेशी ओल आल्याशिवाय पेरणी करू नये, असे कृषी विभागाकडून सांगण्यात आलेले आहे. मात्र, पुरेसा पाऊस होत नसल्याने जमीन अद्याप गरजेपुरती ओली झालेली नाही. त्यामुळे अनेक ठिकाणी पेरण्या खोळंबल्या आहेत. शेतकरी मोठ्या पावसाच्या प्रतीक्षेत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.