उपोषणस्थळी भेटायला वेळ नाही, उपोषणकर्त्याला घरी बोलावून पाजला ज्यूस, शिंदेंच्या मंत्र्यांची असंवेदनशीलता

कर्जमाफी मिळावी या मागणीसाठी कन्नडमध्ये संदीप सेठी यांनी उपोषण केलं होतं. या उपोषणकर्त्यांची भेट घेणं किंवा त्यांच्याशी चर्चा करणं दूरच पण शिंदेंच्या आमदाराने असंवेदनशीलतेचा कळस गाठला. उपोषणकर्त्यालाच ऑफिसमध्ये बोलावून त्याला ज्यूस पाजून उपोषण सोडायला लावलं. या घटनेचा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर आमदार संजय शिरसाट यांच्यावर जोरदार टीका होता आहे..चांदी बाजारात खळबळ, भारताच्या प्रचंड मागणीमुळे संकट; ४५ वर्षात पहिल्यांदाच अशी स्थिती, एका दिवसात ७ हजाराने घसरण.छत्रपती संभाजीनगरमधील कन्नड इथं शेतकऱ्यांना योग्य ती नुकसान भरपाई मिळावी या मागणीसाठी उपोषण सुरू केलं होतं. कन्नडमध्ये सुरू केलेलं हे उपोषण थेट पालकमंत्री संजय शिरसाट यांच्या निवासस्थानी सोडण्यात आलं. अतिवृष्टीने बाधित शेतकऱ्यांना नुकसानीची ठोस मदत मिळावी, तात्काळ सरसकट कर्जमाफी जाहीर करावी अशी मागणी करत एका व्यक्तीनं कन्नड तहसील कार्यालयासमोर १० ऑक्टोबरपासून उपोषण सुरू केलं. हे बेमुदत उपोषण नवव्या दिवशी सोडण्यात आलं..कन्नड इथल्या संदीप सेठी यांनी पंजाब सरकारप्रमाणे महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई द्यावी अशी मागणी केली होती. पूरग्रस्तांच्या कुटुंबीयांना तातडीची मदत करावी, सर्व शेतकऱ्यांचे पंचनामे करून नुकसान भरपाई द्यावी, नवं कर्ज मंजूर करावं, बँक वसुली स्थगित करावी इत्यादी मागण्या त्यांनी केल्या होत्या. १० ऑक्टोबरपासून संदीप सेठी तहसीलदार कार्यालयासमोर उपोषणाला बसले होते. तहसीलदारांसह इतर अधिकाऱ्यांनीही सेठी यांना उपोषण मागे घेण्याची विनंती करत होते. पण पालकमंत्री शिरसाट यांनी उपोषणस्थळी यावं आणि आश्वासन द्यावं तोवर माघार नाही अशी भूमिका संदीप सेठी यांनी घेतली होती. दरम्यान, त्यांची प्रकृतीही बिघडली होती. त्यावेळी उपोषणस्थळीच त्यांच्यावर उपचार केले होते..संदीप सेठी यांचे उपोषण सोडवण्यासंदर्भात तहसीलदार विद्याचरण कडवकर यांच्यासह स्थानिक शिवसेना पदाधिकाऱ्यांनी पालकमंत्री संजय शिरसाट यांच्याशी संपर्क साधला. पालकमंत्र्यांची नियोजीत कामं असल्यानं कन्नडला येणं शक्य नसल्याचं सांगण्यात आलं. उपोषणकर्त्यांना छत्रपती संभाजीनगरला आणा. त्यांचं इथंच उपोषण सोडवू असा निरोप दिला गेला. त्यानंतर उपोषणकर्त्याला पालकमंत्री शिरसाट यांच्या घरी आणलं गेलं आणि त्यांचं उपोषण सोडवण्यात आलं. दरम्यान, या प्रकाराची आता जोरदार चर्चा होतेय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.