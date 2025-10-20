छत्रपती संभाजीनगर

उपोषणस्थळी भेटायला वेळ नाही, उपोषणकर्त्याला घरी बोलावून पाजला ज्यूस, शिंदेंच्या मंत्र्यांची असंवेदनशीलता

Minister Sanjay Shirsat : शेतकऱ्यांना कर्जमाफी आणि नुकसान भरपाई मिळावी या मागणीसाठी उपोषण करणाऱ्याला घरी बोलावून शिंदेंचे मंत्री संजय शिरसाट यांनी ज्यूस पाजला आहे. याचा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर टीका केली जात आहे.
Sanjay Shirsat Controversy Minister Serves Juice to Protester at Home Sparks Backlash

Sanjay Shirsat Controversy Minister Serves Juice to Protester at Home Sparks Backlash

Esakal

सूरज यादव
Updated on

कर्जमाफी मिळावी या मागणीसाठी कन्नडमध्ये संदीप सेठी यांनी उपोषण केलं होतं. या उपोषणकर्त्यांची भेट घेणं किंवा त्यांच्याशी चर्चा करणं दूरच पण शिंदेंच्या आमदाराने असंवेदनशीलतेचा कळस गाठला. उपोषणकर्त्यालाच ऑफिसमध्ये बोलावून त्याला ज्यूस पाजून उपोषण सोडायला लावलं. या घटनेचा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर आमदार संजय शिरसाट यांच्यावर जोरदार टीका होता आहे.

Sanjay Shirsat Controversy Minister Serves Juice to Protester at Home Sparks Backlash
चांदी बाजारात खळबळ, भारताच्या प्रचंड मागणीमुळे संकट; ४५ वर्षात पहिल्यांदाच अशी स्थिती, एका दिवसात ७ हजाराने घसरण
Loading content, please wait...
maharashtra
Farmer
Eknath Shinde
Sanjay Shirsat
shivsena
Chhatrapati Sambhajinagar

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com