छत्रपती संभाजीनगर

Chhatrapati Sambhajinagar Crime:‘मोस्ट वाँटेड’ ब्रोकर राजू जाधव जेरबंद; बनावट महिलांना उभे करून ७० लाखांचा जमीन गैरव्यवहार!

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
करमाड (जि. छत्रपती संभाजीनगर): बनावट इसारपावती आणि तोतयागिरीच्या माध्यमातून ७० लाख रुपयांची फसवणूक करून गेल्या दोन वर्षांपासून फरार असलेल्या कुख्यात ब्रोकरला अटक करण्यात आर्थिक गुन्हे शाखेला यश आले आहे. राजू ऊर्फ कचरू विठ्ठल जाधव (रा. पाल, ता. फुलंब्री; सध्या रा. हर्सूल) असे त्याचे नाव आहे. शुक्रवारी (ता. ३०) हर्सूल टी-पॉइंट परिसरात सापळा रचून ही कारवाई करण्यात आली.

