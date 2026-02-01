Chhatrapati Sambhajinagar Crime:‘मोस्ट वाँटेड’ ब्रोकर राजू जाधव जेरबंद; बनावट महिलांना उभे करून ७० लाखांचा जमीन गैरव्यवहार!

करमाड (जि. छत्रपती संभाजीनगर): बनावट इसारपावती आणि तोतयागिरीच्या माध्यमातून ७० लाख रुपयांची फसवणूक करून गेल्या दोन वर्षांपासून फरार असलेल्या कुख्यात ब्रोकरला अटक करण्यात आर्थिक गुन्हे शाखेला यश आले आहे. राजू ऊर्फ कचरू विठ्ठल जाधव (रा. पाल, ता. फुलंब्री; सध्या रा. हर्सूल) असे त्याचे नाव आहे. शुक्रवारी (ता. ३०) हर्सूल टी-पॉइंट परिसरात सापळा रचून ही कारवाई करण्यात आली..धक्कादायक प्रकार! रेल्वे रूळावर आढळला नायब तहसीलदारांचा मृतदेह; अहिल्यानगरमध्ये उडाली खळबळ, नेमकं काय घडलं...छत्रपती संभाजीनगर शहरातील बीड बायपास परिसरातील संतोष वैद्य यांची करमाड येथील ३ हेक्टर ८४ आर जमिनीच्या व्यवहारात ५० लाखांची फसवणूक झाली होती. तपासात समोर आले, की आरोपीने मूळ मालक पुरुष असताना त्यांच्या जागी बनावट महिलांना उभे करून व्यवहार केला होता. तसेच, दक्षिण भारतीय नावांची सरमिसळ करून फसवणुकीचा कट रचला होता. दुसऱ्या एका प्रकरणात शारदा रंगदास यांचीही २० लाखांची फसवणूक याच पद्धतीने करण्यात आली होती..आंतरराज्य धागेदोरेया गुन्ह्यात बनावट आधार कार्डचा वापर करून बनावट नावाने धनादेश स्वीकारले गेले. हे धनादेश बंगळूर येथील एका क्रेडिट सोसायटीमार्फत बेकायदेशीररीत्या वटविण्यात आले. याप्रकरणी संबंधित संस्थेच्या चालकावरही गुन्हा दाखल आहे. यापूर्वी आरोपीची पत्नी वैशाली जाधव हिला अटक झाली असून, तोतयागिरी करणारी तिरुपती येथील महिला ई. लता सुरेश (रा. तिरूपती, आंध्र प्रदेश) व इतर साथीदारांचा शोध सुरू आहे..Nagpur News:विदर्भ-मराठवाड्यासाठी हवी रेल्वेची ‘कनेक्टिव्हिटी’; नागपूर-छत्रपती संभाजीनगर थेट रेल्वेसेवा नाही, अर्थसंकल्पात अपेक्षा!.अनेक गुन्ह्यांत होता फरारराजू जाधव हा केवळ करमाडच नव्हे, तर जालना जिल्ह्यातील कदीम जालना पोलिस स्थानकातही गेल्या दोन वर्षांपासून फरार होता. सहायक पोलिस निरीक्षक अमोल सातोदकर व मधुकर मोरे यांच्या पथकाने त्याला ताब्यात घेतले. त्याच्याकडून विना क्रमांकाची अॅक्टिव्हा दुचाकी व दोन मोबाईल असा २८ हजार ३०० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.