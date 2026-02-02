Heartbreaking Beed Tragedy: Mother and Child Found Dead in Well

Heartbreaking Beed Tragedy: Mother and Child Found Dead in Well!

पतीने मोबाईल घेऊन दिला नाही, महिलेने पोटच्या मुलाला विहिरीत ढकलून स्व:ही जीवन संपवले, धक्कादायक घटनेने बीड हादरले!

Social concern After heartbreaking Beed Tragedy: मोबाईलच्या वादातून आईने घेतले टोकाचे पाऊल, बीडमध्ये दुर्दैवी घटना
बीड : पतीने मोबाइल घेऊन दिला नाही म्हणून संतापलेल्या महिलेने आपल्या साडेतीन वर्षांच्या चिमुरड्याला सोबत घेऊन विहिरीत उडी घेतली. यात मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना लिंबारूई (ता. बीड) शिवारात घडली. नुकत्याच घडलेल्या या प्रकरणावर पतीच्या पुरवणी जबाबानंतर बीड ग्रामीण पोलिसांत शनिवारी (ता. ३१) गुन्हा दाखल झाला.

