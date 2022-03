औरंगाबाद-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावर भीषण अपघात, दुचाकीस्वार ठार

आडुळ (जि.औरंगाबाद) : भरधाव वाहनाने दुचाकीला उडविल्याने दुचाकीस्वार गंभीर जखमी होऊन ठार झाल्याची घटना औरंगाबाद-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावरील आडुळ (ता.पैठण) शिवारातील बाह्यवळण रस्त्यावर मंगळवारी (ता.२२) सायंकाळी घडली. सिराज लतीफ शेख (वय ५४ , रा. कटकटी गेट, औरंगाबाद) असे मृताचे नाव आहे. सिराज लतीफ शेख हे मंगळवारी रवना पराडा (ता.अंबड) येथे दर्गाहुन दर्शन करुन दुचाकीने (एमएच २० बीआर ०१५३) पाचोड मार्गे परत औरंगाबादकडे येत होते. दुचाकी आडुळ शिवारातील बाह्यवळण रस्त्यावर येताच त्यांच्या दुचाकीला एका वाहनाने जोराची धडक दिली. यात त्यांच्या डोक्याला जबर मार लागल्याने ते गंभीर जखमी झाले होते. (Two Wheeler Rider Died In Accident In Paithan Taluka of Aurangabad)

घटनेची माहिती मिळताच पंचायत समिती सदस्य शुभम पिवळ, ग्रामपंचायतचे योगेश पिवळ यांनी मदतकार्य करुन १०८ रुग्णवाहिकेला बोलावले. रुग्णवाहिकेचे डॉक्टर अस्लम सय्यद, चालक नासेर सय्यद यांनी तात्काळ घटनास्थळी येऊन सदरील जखमीला आडुळ येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात आणले. मात्र तोपर्यंत सदरील जखमीचा मृत्यू झाला होता. रुग्णवाहिका प्राथमिक आरोग्य केंद्रात आल्यावर मृतदेहाचे शवविच्छेदन करण्यासाठी नातेवाईकांनी विनंती केली. मात्र येथे कार्यरत तिन्ही वैद्यकीय अधिकाऱ्यांपैकी एक ही वैद्यकीय अधिकारी (Medical Officer) केंद्रात उपस्थित नव्हते. तब्बल तीन तासांपर्यंत सदरील मृतदेहाला रुग्णवाहिकेतच ठेवण्यात आल्याने औरंगाबादहुन आलेल्या नातेवाईकांनी संताप व्यक्त केला.

शेवटी खासगी वाहनाने मृतदेहाचे शवविच्छेदन करण्यासाठी औरंगाबाद (Aurangabad) येथील शासकीय रुग्णालयात पाठविण्यात आले. घटनेची माहिती मिळताच बिट जमादार रविंद्र क्षीरसागर, महामार्ग पोलीस आलमगीर शेख, राजु गोर्डे, प्रमोद गरड यांनी घटनास्थळाची पाहणी करून प्राथमिक आरोग्य केंद्रात भेट दिली व नातेवाईकांची समजूत काढली. या अपघाताची नोंद पाचोड पोलीस ठाण्यात घेण्यात आली असून पुढील तपास ठाण्याचे सहायक पोलीस निरीक्षक गणेश सुरवसे यांच्या मार्गदर्शनाखाली बिट जमादार जगन्नाथ उबाळे, रविंद्र क्षीरसागर करित आहेत.