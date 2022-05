Beed Accident | कार अपघातात बीडच्या व्यापारी कुटुंबातील चौघे जण ठार

By

आष्टी (जि.बीड ) : तालुक्यातील म्हसोबावाडी फाट्यावर एका कारला झालेल्या अपघातात बीडच्या एकाच कुटुंबातील चौघांचा मृत्यु झाला आहे. ही घटना बुधवारी सायंकाळी घडली. यामुळे सर्वत्र हळहळ व्यक्त होत आहे. बीडमधील प्रसिद्ध व्यापारी असलेल्या टेकवाणी कुटुंबातील पाच जण बीडहून कारने ( एमएच २३ एएस ४०२५ ) नगरकडे जात होते. म्हसोबावाडी फाट्यावर त्यांची क्रेटा गाडी रस्त्याच्या कडेला जाऊन आदळली. (Beed Business Family's Four Members Died In Accident In Ashti Taluka)

या अपघातात (Accident) टेकवाणी कुटुंबातील सुनील टेकवाणी, शंकर टेकवाणी, सतीश टेकवाणी, लखन टेकवानी यांचा जागीच मृत्यू झाला तर निरज टेकवाणी हे गंभीर जखमी झाले आहेत.

टेकवाणी कुटुंब बीडमधील (Beed) एक प्रतिष्ठीत व्यापारी कुटुंब म्हणून ओळखले जाते. एकाच कुटुंबातील चौघांच्या झालेल्या अपघाती मृत्युमुळे सर्वत्र हळहळ व्यक्त होत आहे.