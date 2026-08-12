Beed Crime : बीडमध्ये थरार! जुन्या वादातून तीन राऊंड गोळीबार, दोघांना ठार मारण्याचा प्रयत्न

बीड - बीड शहरालगत असलेल्या इमामपूर रस्ता परिसरातील एका पेट्रोल पंपाजवळ जुन्या वादाच्या कारणावरून थरारक गोळीबाराची घटना घडली आहे. तू आमच्याकडे काय बघतोस? असा जाब विचारत झालेल्या बाचाबाचीनंतर थेट पिस्तूल काढून तीन राऊंड फायर करण्यात आले. या हल्ल्यात फिर्यादी तरुण गंभीर जखमी झाला असून पोलिसांनी घटनास्थळी तात्काळ धाव घेतल्याने पुढील मोठा अनर्थ टळला. या प्रकरणी एका आरोपीला गजाआड करण्यात पोलिसांना यश आले आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी शेख मोहम्मद साद (वय २२, रा. जुना बाजार, हत्तीखाना, बीड) हे त्यांच्या मित्रासह इमामपूर रोडवरील पेट्रोल पंपाजवळ मंगळवारी (ता.११) रात्री थांबले होते. यावेळी आरोपी सय्यद साद याने तू आमच्याकडे का बघतोस? असे म्हणत जुन्या वादाचा राग धरून त्यांना कानाखाली मारली. यानंतर दोघांमध्ये तुफान बाचाबाची झाली..वाद वाढल्यानंतर आरोपी सय्यद साद याने त्याचा मामा सफवान खान मोहम्मद खान (रा. पेठ बीड) याला फोन करून बोलावून घेतले. सफवान खान हा ८ ते १० जणांच्या टोळक्यासह हातात लाठ्या-काठ्या आणि पिस्तूल घेऊन घटनास्थळी धडकला. घटनास्थळी पोहोचताच सफवान खान याने जीवे मारण्याच्या स्पष्ट हेतूने स्वतःजवळील पिस्तुलातून फिर्यादीच्या दिशेने एकापाठोपाठ एक तीन राऊंड फायर केले. सुदैवाने गोळ्या हुकल्याने फिर्यादी बालंबाल वाचले..मात्र, त्यानंतर सय्यद साद याने लाकडी दांडक्याने फिर्यादीच्या उजव्या कानावर मारहाण करून त्यांना गंभीर जखमी केले. घटनेची माहिती मिळताच बीड ग्रामीण पोलीस आणि अप्पर पोलीस अधीक्षक समीर शेख यांनी फॉरेन्सिक टीमसह घटनास्थळी भेट दिली. पोलिसांनी तातडीने कारवाई करत फरदीन नावाच्या एका आरोपीला बेड्या ठोकल्या आहेत. सफवान खान, सय्यद साद, अखलाख यांच्यासह इतर ६ ते ७ अज्ञात आरोपींविरुद्ध बीएनएस आणि आर्म ॲक्टनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, फरार आरोपींचा शोध सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.