Sambhajinagar News: पीएनजीमुळे ८०० कुटुंबांचे किचन टेन्शनमुक्त; सिलिंडर रांगा संपल्या; गॅस टंचाईतही काही नागरिक निर्धास्त

छत्रपती संभाजीनगर: युद्धाचा फटका स्वयंपाकघरापर्यंत पोचला आहे. गॅस पुरवठा विस्कळित होण्याच्या भीतीने शहरात घरगुती गॅस सिलिंडरसाठी नागरिकांची मोठी धावपळ सुरू झाली आहे. गॅस एजन्सींसमोर लांबच लांब रांगा आहेत. संधीचा फायदा घेत सिलिंडरचा काळाबाजारही जोरात सुरू आहे. मात्र, अशा परिस्थितीतही शहरातील एक मोठा वर्ग अगदी निर्धास्त आहे, तो म्हणजे ज्यांच्या घरी 'पीएनजी' (पाइप्ड नॅचरल गॅस) जोडणी पोचलेला. .शहरातील चिकलठाणा, वाळूज महानगर, हिनानगर, भाग्योदयनगरसह अन्य भागांत पीएनजी गॅसची पाइपलाइन कार्यान्वित झाली आहे, तिथल्या आठशेवर नागरिकांना गॅस संपण्याची किंवा बुकिंगसाठी रांगेत उभे राहण्याची कोणतीही चिंता राहिलेली नाही. 'बाहेर सिलिंडरसाठी काय गोंधळ सुरू आहे, याच्याशी आम्हाला आता काहीच देणेघेणे नाही. .LPG गॅसचं टेन्शन काहीच नाही..युद्धामुळे 1 एप्रिलपासून 'या' 20 वस्तू महागणार.चोवीस तास घरपोच गॅस मिळत असल्याने आमचे सिलिंडरचे टेन्शन कायमचे मिटले आहे,' अशी प्रतिक्रिया पीएनजी वापरकर्त्यांनी दिली. एकीकडे सिलिंडरधारक नागरिक एलपीजी गॅस मिळेल का? या विवंचनेत असताना, पीएनजीधारक मात्र आम्ही सुरक्षित आणि टेन्शनमुक्त आहोत, असे आत्मविश्वासाने सांगत आहेत. .Chhatrapati Sambhajinagar News: गॅससाठी जनतेच्या रांगा, पण पथकांना काळाबाजार दिसतच नाही! छत्रपती संभाजीनगरमध्ये गॅस गोंधळ.या परिसरातील पीएनजी सुविधेमुळे गृहिणींची मोठी सोय झाली असून, गॅसअभावी स्वयंपाक खोळंबण्याची भीती आता कायमची मिटली आहे. प्रशासनाने पीएनजीचे जाळे शहरभर लवकर विस्तारल्यास सर्वच नागरिकांना या त्रासातून कायमची सुटका मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.."शहरातील ज्या भागात गॅस पाइप जोडणी दिली आहे, त्यांना सुरळीत पुरवठा करण्यात येत आहेत. त्यात कोणताही खंड पडणार नाही, मुबलक प्रमाणात गॅस उपलब्ध आहे. या सुविधेमुळे ज्या भागात गॅस लाइन चार्ज आहे, त्यांच्याकडून चांगला प्रतिसाद मिळत असून आता एक ते दोन दिवसांतच गॅस जोडणीतून गॅस पुरवठा उपलब्ध करून देत आहोत."— सचिन साळुंके, सहायक प्रबंधक, बीपीसीएल