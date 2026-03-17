Sambhajinagar News: पीएनजीमुळे ८०० कुटुंबांचे किचन टेन्शनमुक्त; सिलिंडर रांगा संपल्या; गॅस टंचाईतही काही नागरिक निर्धास्त

PNG Gas Brings Relief to Households: छत्रपती संभाजीनगरमध्ये गॅस सिलिंडर टंचाईमुळे नागरिक त्रस्त असताना पीएनजी गॅस सुविधेमुळे ८०० कुटुंबे टेन्शनमुक्त झाली आहेत. पाइपलाइनद्वारे २४ तास गॅस उपलब्ध होत असल्याने रांगा व बुकिंगचा त्रास संपला असून ही सुविधा शहरभर वाढवण्याची मागणी होत आहे.
छत्रपती संभाजीनगर: युद्धाचा फटका स्वयंपाकघरापर्यंत पोचला आहे. गॅस पुरवठा विस्कळित होण्याच्या भीतीने शहरात घरगुती गॅस सिलिंडरसाठी नागरिकांची मोठी धावपळ सुरू झाली आहे. गॅस एजन्सींसमोर लांबच लांब रांगा आहेत. संधीचा फायदा घेत सिलिंडरचा काळाबाजारही जोरात सुरू आहे. मात्र, अशा परिस्थितीतही शहरातील एक मोठा वर्ग अगदी निर्धास्त आहे, तो म्हणजे ज्यांच्या घरी ‘पीएनजी’ (पाइप्ड नॅचरल गॅस) जोडणी पोचलेला.

Related Stories

No stories found.