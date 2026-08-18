Maratha Reservation: मागण्या मान्य करा, अन्यथा महागात पडेल; मनोज जरांगे यांचा राज्य सरकारला इशारा, आरक्षणासाठीची अंतिम लढाई

छत्रपती संभाजीनगर: सरकारने आजवर मराठा आरक्षणासंदर्भात वेळोवेळी जारी केलेल्या अधिसूचना, शासन निर्णय आदींची तत्काळ अंमलबजावणी करा, अन्यथा सरकारला महागात पडेल, असा इशारा मराठा आरक्षण आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे यांनी आज सरकारला दिला. शहरातील खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल असताना त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला..Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.जरांगे म्हणाले, की मराठा समाजावर जाणीवपूर्वक अन्याय केला जात असून, कुणबी प्रमाणपत्रे देण्यास अडवणूक केली जात आहे. मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी २९ ऑगस्टपासून होणाऱ्या आंदोलनाची तयारी सुरू केली असून, राज्याच्या कानाकोपऱ्यातील मराठा समाजाने अंतरवाली सराटी येथे मोठ्या संख्येने यावे. हे आंदोलन शांततेत, मात्र यापूर्वी देशात कधी झाले नसेल, अशा ताकदीने झाले पाहिजे..ही आरक्षणासाठीची अंतिम लढाई असून, तीन वर्षे समाजाने माझ्यावर विश्वास ठेवला, आता जनतेला मला निकाल द्यायचा आहे. २९ ऑगस्टच्या आंदोलनाच्या तयारीसाठी २० ऑगस्टपासूनच मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ दौरा करणार आहे. डॉक्टरांनी दोन-तीन दिवस विश्रांती घेण्याचा सल्ला दिला असला तरी आंदोलनाच्या नियोजनासाठी जाणार आहे. .UPSC Success Story: हातात आईचा फोटो घेऊन UPSC मुलाखतीला गेले; पैठणच्या विश्वास झारगड यांची CAPF मध्ये १४५वी रँक, कुटुंबीयांनी स्वप्नांना दिले पंख .ज्या ठिकाणी आपण पोचू शकणार नाही तिथे गावपातळीवर, तालुका पातळीवर पोचून अंतरवाली सराटीला येण्याचे आवाहन करा आणि तिथे पोचा, असे आवाहनही जरांगे यांनी केले. अंतरवाली सराटी येथेच २९ ऑगस्ट रोजी आंदोलनासाठी बसण्याचा निर्णय झालेला आहे, परंतु हे आंदोलन मुंबई येथेही होऊ शकते, असेही जरांगे यांनी नमूद केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.