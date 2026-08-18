मराठवाडा

Maratha Reservation: मागण्या मान्य करा, अन्यथा महागात पडेल; मनोज जरांगे यांचा राज्य सरकारला इशारा, आरक्षणासाठीची अंतिम लढाई

Manoj Jarange Warns Government Over Maratha Reservation Demands: मराठा आरक्षणाच्या अधिसूचना व शासन निर्णयांची तात्काळ अंमलबजावणीची मागणी; अन्यथा सरकारला महागात पडेल असा इशारा, २९ ऑगस्टच्या निर्णायक आंदोलनाची हाक
Manoj Jarange Patil
Manoj Jarange Patil

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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छत्रपती संभाजीनगर: सरकारने आजवर मराठा आरक्षणासंदर्भात वेळोवेळी जारी केलेल्या अधिसूचना, शासन निर्णय आदींची तत्काळ अंमलबजावणी करा, अन्यथा सरकारला महागात पडेल, असा इशारा मराठा आरक्षण आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे यांनी आज सरकारला दिला. शहरातील खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल असताना त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला.

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