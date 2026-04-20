Beed News राष्ट्रवादीच्या नेत्यावर जीवघेणा हल्ला, अंधारात गाठून सपासप वार; परळीत खळबळ

बीडमध्ये परळीत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यावर जीवघेणा हल्ला झाल्याची घटना घडलीय. कोयत्यानं सपासप वार करण्यात आला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी उपसभापति संजय जाधव या हल्ल्यात जखमी झाले आहेत. त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. संजय जाधव यांच्यावरील हल्ल्यानं बीड हादरलं असून पोलीस सध्या या प्रकरणाचा तपास करत आहेत. NCP Leader Sanjay Jadhav Attacked in Beed Hospitalized.याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे संजय जाधव यांच्यावर रविवारी रात्री हल्ला झाला. ५ ते ६ अज्ञात हल्लेखोरांनी त्यांच्यावर कोयत्यानं सपासप वार केले. या हल्ल्यात संजय जाधव गंभीर जखमी झाले आहेत. त्यांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केलं आहे. सध्या त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती समजते..काश्मीरमध्ये भीषण अपघात, दरीत कोसळून बसचा चुराडा; १५ जणांचा जागीच मृत्यू, अनेकजण जखमी.संजय जाधव हे रात्री साडे अकरा वाजण्याच्या सुमारास गोवर्धन हिवरा ते सिरसाळा रोडवरील शेतातून घराकडे निघाले होते. ते गोवर्धन शिवारात पोहोचले असता तिथं आधीच दबा धरून बसलेल्या ५ ते ६ हल्लेखोरांनी त्यांना अडवलं. त्यानंतर कोयत्यानं हल्ला केला..परळीत या हल्ल्याच्या घटनेनं खळबळ उडाली आहे. काही दिवसांपूर्वी संजय जाधव यांनी गावतल्याच एका तरुणाला मारहाण केली होती. या घटनेचा व्हिडीओ व्हायरल झाला होता. या वादातून हा हल्ला झालाय का याचाही तपास पोलीस करत आहेत.