Latur Accident: निटूर-शिरोळ मार्गावर भीषण अपघात; दोन १८ वर्षीय तरुणांचा मृत्यू, घातपाताच्या चर्चेने खळबळ, कारण अद्याप अस्पष्ट

-संगमेश्वर करंजे निटूर : निलंगा तालुक्यातील निटूर ते शिरोळ मार्गावर कलांडी पाटीच्या पुढे लिंबराज शंकर बनसोडे यांच्या शेताजवळ झालेल्या रस्ते अपघातात शिरोळ येथील दोन १८ वर्षीय तरुणांचा मृत्यू झाला. ही घटना १८ सप्टेंबर रोजी दुपारी साडेतीन ते रात्री ११ वाजण्याच्या दरम्यान घडली. या घटनेमुळे शिरोळ वांजरवाडा परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे मात्र हा अपघात आहे की घातपात याबद्दल उलट सुलट चर्चा होत असून तपासासाठी लातूर येथून फॉरेन्सिक टीम दाखल झाली आहे..Police Officer Death: अचानक प्रकृती बिघडली अन् रक्ताची उलटी झाली; २५ वर्षीय महिला पोलिसाची मृत्यूशी झुंज अपयशी.या झालेल्या अपघातात बळीराम कचरू धडे (वय १८) आणि वेदांत नागनाथ डिगरे (वय १८, दोघे रा. शिरोळ वांजरवाडा, ता. निलंगा, जि. लातूर) यांचा मृत्यू झाला. दोघेही दुचाकीवरून निटूरकडे गेले होते. शिरोळ येथील दोन्ही 18 वर्षीय तरुण या अपघातात मरण पावल्याने गावावर शोककळा पसरली असून सर्वत्र हळहळ व्यक्त होत आहे. ऐन गौरीच्या सणानिमित्त हा अपघात झाल्याने गावावर शोककळा पसरली आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बळीराम धडे याचा भाऊ कृष्णा याला निटूर मोड येथून घेऊन जाण्यासाठी बळीराम आणि त्याचा मित्र वेदांत हे वेदांतचे वडील नागनाथ डिगरे यांच्या नावावर असलेल्या होंडा युनिकॉर्न (क्र. एमएच-०५ डीव्ही-७९३४) या दुचाकीवरून निटूरकडे गेले होते. मात्र प्रवासादरम्यान निटूर ते शिरोळ मार्गावरील कलांडी पाटीच्या पुढे त्यांच्या दुचाकीचा अपघात झाला. या अपघातात दोघेही गंभीर जखमी झाले. गंभीर दुखापतीमुळे दोघांचा मृत्यू झाल्याचे पोलिस ठाणे शिरूर अनंतपाळ अंतर्गत निटूर पोलीस चौकी मध्ये नोंदीत नमूद करण्यात आले असून पुढील तपासणीसाठी निटूर येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये दोन्ही मतांचे शवविच्छेदन करण्यात आले..या प्रकरणी बळीरामचे वडील कचरू शिवाजी धडे (वय ४५, व्यवसाय शेती, रा. शिरोळ वांजरवाडा) यांनी निटूर पोलीस चौकीत फिर्याद दिली. त्यावरून आ.प्र. क्रमांक ३१/२०२६, कलम १९४ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) अन्वये शिरूर अनंतपाळ पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...\rपरीविक्षाधीन पोलीस उपअधीक्षक श्री. जाधव यांच्या आदेशाने पुढील कार्यवाही व तपासाची जबाबदारी पो .हेकॉ. सुधीर शिंदे यांच्याकडे देण्यात आली आहे. अपघात नेमका कशामुळे झाला, याबाबतचा पुढील तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.