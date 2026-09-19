मराठवाडा

Latur Accident: निटूर-शिरोळ मार्गावर भीषण अपघात; दोन १८ वर्षीय तरुणांचा मृत्यू, घातपाताच्या चर्चेने खळबळ, कारण अद्याप अस्पष्ट

Two 18 Year Olds Die in Nitur Shirol Road Accident: निटूर-शिरोळ मार्गावरील भीषण धडकेत दोन तरुणांचा जागीच मृत्यू; वाहनाचा ताबा सुटला की घातपात, पोलिस तपासात विविध शक्यता तपासल्या जात आहेत.
Latur Nitur Shirol Accident Two 18 Year Old Friends Die in Bike Crash Forensic Team Begins Investigation Into Cause

Latur Nitur Shirol Accident Two 18 Year Old Friends Die in Bike Crash Forensic Team Begins Investigation Into Cause

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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-संगमेश्वर करंजे

निटूर : निलंगा तालुक्यातील निटूर ते शिरोळ मार्गावर कलांडी पाटीच्या पुढे लिंबराज शंकर बनसोडे यांच्या शेताजवळ झालेल्या रस्ते अपघातात शिरोळ येथील दोन १८ वर्षीय तरुणांचा मृत्यू झाला. ही घटना १८ सप्टेंबर रोजी दुपारी साडेतीन ते रात्री ११ वाजण्याच्या दरम्यान घडली. या घटनेमुळे शिरोळ वांजरवाडा परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे मात्र हा अपघात आहे की घातपात याबद्दल उलट सुलट चर्चा होत असून तपासासाठी लातूर येथून फॉरेन्सिक टीम दाखल झाली आहे.

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