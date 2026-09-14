मराठवाडा

Parbhani food Safety Raid: परभणीत अन्न सुरक्षा विभागाचा छापा; पेढीचा परवाना निलंबित, २१५ किलो मिल्क पावडर जप्त

Parbhani Food Safety Raid Leads To License Suspension: अन्न सुरक्षा विभागाचा वसमत रोडवरील रिशा मिल्कवर छापा; परवान्यात नसलेल्या टोन्ड मिल्कची विक्री, २१५ किलो स्कीम मिल्क पावडर जप्त
Maharashtra Food Safety Action In Parbhani Milk Products Shop License Suspended After Multiple Food Safety Violations Found

Maharashtra Food Safety Action In Parbhani Milk Products Shop License Suspended After Multiple Food Safety Violations Found

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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परभणी: सेफ फूड, सेफ महाराष्ट्र मोहिमेअंतर्गत अन्न सुरक्षा विभागाने वसमत रोडवरील एमआयडीसी परिसरातील मे. रिशा मिल्क ॲण्ड मिल्क प्रोडक्ट्स या पेढीवर रविवारी (ता.१३) छापा टाकला. तपासणीदरम्यान अन्न सुरक्षा नियमांचे विविध उल्लंघन आढळून आल्याने पेढीचा अन्न परवाना निलंबित करण्यात आला. ६१ हजार २७५ रुपये किमतीची २१५ किलो स्कीम मिल्क पावडर जप्त करण्यात आली.

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