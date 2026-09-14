Parbhani food Safety Raid: परभणीत अन्न सुरक्षा विभागाचा छापा; पेढीचा परवाना निलंबित, २१५ किलो मिल्क पावडर जप्त

परभणी: सेफ फूड, सेफ महाराष्ट्र मोहिमेअंतर्गत अन्न सुरक्षा विभागाने वसमत रोडवरील एमआयडीसी परिसरातील मे. रिशा मिल्क ॲण्ड मिल्क प्रोडक्ट्स या पेढीवर रविवारी (ता.१३) छापा टाकला. तपासणीदरम्यान अन्न सुरक्षा नियमांचे विविध उल्लंघन आढळून आल्याने पेढीचा अन्न परवाना निलंबित करण्यात आला. ६१ हजार २७५ रुपये किमतीची २१५ किलो स्कीम मिल्क पावडर जप्त करण्यात आली..Indian Army Success Story: शेतकरी कुटुंबातील हर्षची भरारी! वयाच्या २४व्या वर्षी भारतीय सैन्यात लेफ्टनंट; आई गृहिणी, वडील शेतकरी, मुलाची प्रेरणादायी काहाणी.एमआयडीसीतील प्लॉट क्रमांक १९, वसमत रोड येथील या पेढीची तपासणी करताना होमोजिनाइज्ड पाश्चराइज्ड टोन्ड मिल्क, तूप, पनीर, स्कीम मिल्क पावडर या अन्नपदार्थांचे नमुने घेण्यात आले. संबंधित पेढीच्या परवान्यात टोन्ड मिल्क या अन्न श्रेणीचा उल्लेख नसतानाही त्याचे उत्पादन व विक्री सुरू असल्याचे आढळले. तपासणीत अन्नपदार्थांची अंतर्गत किंवा मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळेतून नियमित चाचणी केली जात नसल्याचे निदर्शनास आले..मोजमाप व देखरेख उपकरणांचे वेळोवेळी कॅलिब्रेशन, यंत्रसामग्रीची प्रतिबंधात्मक देखभाल आणि कीटक नियंत्रण कार्यक्रमाबाबतही त्रुटी आढळल्या. तसेच स्वच्छतेचे वेळापत्रक, आवश्यक कागदपत्रे व नोंदी जतन करणे आणि ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा उपलब्ध नसल्याचे तपासणीत स्पष्ट झाले..ISRO Cyclone Warning: माॅन्सूनच्या परतीनंतर चक्रीवादळांचा धोका: ‘इस्रो’चा इशारा; ४४ वर्षांतील मोठा तडाखा शक्य.जप्त अन्नपदार्थांचे घेतले नमुनेअन्न हाताळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची वार्षिक वैद्यकीय तपासणी व लसीकरण, आवश्यक सुरक्षा साधनांचा वापर आणि अन्न सुरक्षिततेसंबंधी प्रशिक्षण याबाबतही नियमांचे पालन झाले नसल्याचे आढळले. या सर्व उल्लंघनांच्या पार्श्वभूमीवर अन्न सुरक्षा अधिकारी वैभव ठोंबरे यांनी संबंधित पेढीचा अन्न परवाना तत्काळ प्रभावाने निलंबित केला. जप्त केलेल्या अन्नपदार्थांच्या नमुन्यांची तपासणी करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.