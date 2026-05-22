Maratha Reservation: ‘तुमच्या मागण्या शासनापर्यंत नेऊ’; मनोज जरांगेंना प्रसाद लाड यांचे आश्वासन, उपोषण न करण्याचे आवाहन

वडिगोद्री: मनोज जरांगे हे मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे म्हणून लढा देत आहे मी समाजाचा कार्यकर्ता व जरांगे यांचा भाऊ म्हणून अंतरवाली सराटी येथे त्यांना भेटण्यासाठी आलो आहे जरांगे यांच्या सोबत काम करणार आहे जरांगे यांनी ता.30 रोजीचे उपोषण स्थगित करावे मी त्यांच्या प्रलंबित सात,आठ मागणी बाबत मुख्यमंत्री फडणवीस व शासन दरबारात मांडुन चर्चा करणार आहे असे भाजपाचे आमदार प्रसाद लाड यांनी शुक्रवार ता.22 रोजी अंतरवाली सराटी येथे बोलतांना सांगितले...या ठिकाणी मनोज जरांगे यांनी आ.लाड यांचे छत्रपती शिवाजी महाराज यांची प्रतिमा भेट देऊन स्वागत केले . या वेळी बोलतांना आ.लाड यांनी सांगितले कि, जरांगे यांचा छोटा भाऊ म्हणून संवाद करण्यासाठी आलो आहे, माझे व जरांगे यांचे वाद झाले हे खरे आहे आरक्षणाचा लढा अंतिम टप्प्यात आला आहे. जरांगे यांच्या सोबत चर्चा करूण मार्ग काढण्यासाठी प्रयत्न करत आहे, त्यांच्या मागण्या समजावून घेऊन पाठपुरावा करणार आहे ओबीसी आंदोलक प्रा.लक्ष्मण हाके यांनी जरांगे यांच्या मागणी समजून घ्यावी..या बाबत गैरसमज करूण घेऊ नये हाके यांनी बोलावले तर त्यांच्या सोबत हि चर्चा करणार आहे मला धमकी आली ज्यांनी धमकी दिली त्यांना पोलीसांनी अटक केली आहे पोलीसांनी त्यांना सोडुण द्यावे शासनाने सारथी मंडळाला 150 कोटी रूपये निधी दिला आहे मुख्यमंत्री फडणवीस व सरकारचे अभिनंदन केले पाहिजे आमचे केंद्र आता अंतरवाली सराटी हे आहे जरांगे यांच्या मागणी बाबत मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या सोबत चर्चा करणार आहे असे आमदार प्रसाद लाड यांनी या वेळी सांगीतले..या वेळी बोलतांना मनोज जरांगे यांनी सांगितले की, अंतरवाली सराटीत आमच्यावर हल्ला झाला, महिलांचे डोके फुटले मुख्यमंत्री म्हणतात पोलीसांना मारले आंदोलन केले म्हणून हल्ला करणे चुकीचे होते मुख्यमंत्री आमचे शत्रु नाही 80 हजार विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती येण बाकी आहे यात विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे, 83 क्रमांक वरती मराठा कुणबी एक आहे तसा अध्यादेश आहे तरी हि सरसकट कुढणबी प्रमाणपत्र मिळत नाही. .मुख्यमंत्री कार्यालयातुन सध्या प्रमाणपत्र देऊ नये असा अधिकारी यांना फोन येतात, मंडल आयोगाने कोणत्या सर्वे आधारे ओबीसीची यादी जाहिर केली माहित नाही आम्हाला ओबीसी चे नुकसान करायचे नाही आम्हाला हि शासनाने आरक्षण द्यावे हैद्राबाद, सातारा,गॅजेट नुसार नोंदीच्या आधारे कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात टाळाटाळ होत आहे, ज्या 58 लाख नोंदी सापडलेल्या आहेत त्याचे प्रमाणपत्र मिळत नाही, दाखल गुन्हे वापस घेतले जात नाही, जात पडताळणी होत नाही या बाबत शासनाने कार्यवाही करावी असे जरांगे यांनी आमदार प्रसाद लाड यांना या वेळी सांगीतले.