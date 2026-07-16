Marathwada Rain: मराठवाड्याला अखेर दिलासा! छत्रपती संभाजीनगर, जालना, हिंगोलीत पावसाच्या सरी; खरीपाला आशेचा किरण

छत्रपती संभाजीनगर: जूनच्या अखेरीस हजेरी लावलेल्या, जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात रिमझिमलेल्या पावसाने पुन्हा उन्हाळ्याला संधी दिली आणि खरीप पेरणी लांबली. अद्याप शंभर टक्के पेरणी झालेली नाही. पेरलेले अंकुरेल की नाही, याची बळिराजाला चिंता सतावत आहे. या पार्श्वभूमीवर काही भागांत बुधवारी (ता. १६) सायंकाळनंतर पाऊस डोकावला, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बोड, हिंगोलीच्या काही भागांत तुरळक ते मध्यम स्वरूपाच्या सरी कोसळल्या..Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.अन्य जिल्ह्यांत कडक ऊन होते. छत्रपती संभाजीनगर शहरासह जिल्ह्यभरात नऊ जुलैपासून पावसाची विश्रांती होती. आज दिवसभर 'ऑक्टोबर हीट' सारखे ऊन होते. दुपारी चारनंतर अचानक वातावरणात बदल होऊन आभाळ दाटले आणि सायंकाळी सहाच्या सुमारास शहर परिसरात हलक्या सरी कोसळल्या. वातावरणात गारवा आला. जिल्ह्यातील माळीवाडा, कौडगाव (ता. पैठण), लासूर स्टेशन, ढोरकीन येथे पाऊस झाला. वैजापूर भागातील शिऊर, लाडगावंगी परिसरात २० मिनिटे चांगला पाऊस झाला..जालना शहरात आज सायंकाळी पावसाने हजेरी लावली, पंधरा ते वीस मिनिटे हलक्या सरी कोसळल्या. त्यामुळे उकाड्याने त्रस्त नागरिकांना दिलासा मिळाला. अंबड शहरातही पावसाच्या सरी कोसळल्या, आठ दिवसांपासून शहरासह जिल्ह्यात पावसाने दडी मारली होती. कडक ऊन पडत होते. पावसाळ्यात तापमानाचा पारा ३५ ते ३६ अंश सेल्सिअसपर्यंत गेला होता. दरम्यान, हिंगोली जिल्ह्यातील औंढा नागनाथसह कळमनुरी तालुक्यातील काही गावांत पावसाने हजेरी लावली. जवळा पांचाळ परिसरात तासभर पाऊस झाल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला. जांव (ता. औंढा नागनाथ) येथेही काहीकाळ जोरदार पाऊस झाला. नांदेड, धाराशिव, लातूर जिल्हांत कडक ऊन होते..मराठवाड्यामध्ये पावसाचा अंदाजपरभणी : मराठवाड्यात गेल्या काही दिवसांपासून पावसाची दडी आहे. आता मुंबई येथील प्रादेशिक हवामान केंद्रातून प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार पावसाचा अंदाज व्यक्त झाला आहे. १६ जुलैला परभणी, हिंगोली, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, १७ जुलैला छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, परभणी, धाराशिव, १८ जुलैला बीड, लातूर, धाराशिव नांदेड, हिंगोली, परभणी, जालना व छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यांच्या काही भागांत हलका ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता आहे. येथील वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाच्या हवामानशास्त्र विभागाने ही माहिती दिली..farmer Success Story: तळेगाव ढमढेरेच्या ११ महिन्यांच्या उसाला तब्बल ₹५,००० प्रतिटन बाजारभाव; हरियाणापर्यंत झाली विक्री, शेतीतून यशाची गोड कहाणी!.बीड जिल्ह्यात रिमझिमबीड शहर आणि माजलगाव परिसरात रिमझिम झाली. आष्टी तालुक्यात केवळ पाच मिनिटे हलका पाऊस झाला. उर्वरित तालुक्यांत पावसाची ओढ आहे. गेल्या २४ तासांत जिल्ह्यात केवळ ०.२ मिमी पावसाची नोंद झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.