जालन्यात तीन नवीन संशयित रुग्ण दाखल 

जालना - जिल्हा सामान्य रुग्णालयात बुधवारी (ता.एक) तीन नवीन कोरोनाचे संशयित रुग्ण दाखल झाले आहेत. दरम्यान, सध्या जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील विलगीकरण कक्षात आठ संशयित रुग्ण दाखल असून त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याचे जिल्हा नियंत्रण कक्षाकडून कळविण्यात आले आहे. जिल्हा सामान्य रुग्णालय येथील विलगीकरण कक्षात आतापर्यंत ९२ संशयित रुग्ण दाखल झाले होते. त्यापैकी ८८ जणांचे नमुने कोरोना विषाणूच्या तपासणीसाठी प्रयोगशाळेत पाठविण्यात आले होते. त्यापैकी ८५ जणांचे अहवाल निगेटिव्ह आले आहेत. तर तीन नमुने बाद झाले असून चार नमुन्यांचा अहवाल येणे बाकी आहे.

दरम्यान, बुधवारी (ता. एक) जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील विलगीकरण कक्षात तीन नवीन संशयित दाखल झाले आहेत. त्यामुळे आजघडीला सामान्य रुग्णालयाच्या विलगीकरण कक्षात आठ संशयित दाखल असून त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याचे जिल्हा नियंत्रण कक्षाकडून कळविण्यात आले आहे. हेही वाचा : चाळीस किलोमीटर पायपीट करून गाठले बदनापूर दरम्यान, जिल्हा सामान्य रुग्णालयातून सुटी देण्यात आलेले व परदेश प्रवास केलेल्या व्यक्तींना घरी अलगीकरण करण्यास सांगितले आहे. आतापर्यंत ११२ परदेश प्रवास करणाऱ्या व्यक्तींचे घरी अलगीकरण करण्यात आले आहे. तर इतर शहर व राज्यांतून आलेल्या १२ हजार ९६९ व्यक्तींची तपासणी करून घरी अलगीकरण करण्यात असल्याचे जिल्हा नियंत्रण कक्षाने कळविले आहे. हेही वाचा : कोल्हापूरहून आलेल्या ऊसतोड मजूरांची तपासणी दरम्यान, १५७ सहवासीत व्यक्तींना विविध संस्थांमध्ये अलगीकरण करण्यात आले आहे. यात संत रामदास मुलांचे शासकीय वसतिगृह येथे ५०, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हॉस्टेल येथे ३९, मुलींचे शासकीय वसतिगृह येथे ५२ व अजंता ब्लॉक पोलिस प्रशिक्षण केंद्र येथे १६ जणांना अलगीकरणासाठी दाखल करण्यात आले आहे. एकाचा तपासणी अहवाल निगेटिव्ह बदनापूर : शहरातील दोघा कोरोना संशयितांपैकी मुंबईहून आलेल्या तरुणाचा कोरोना तपासणी अहवाल प्राप्त झाला असून तो निगेटिव्ह आला आहे, अशी माहिती ग्रामीण रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. ओम ढाकणे यांनी बुधवारी (ता. एक) दिली. दौलताबादहून बदनापूरला आलेल्या व्यक्तीचा कोरोना तपासणी अहवाल अद्याप गुरुवारी (ता. दोन) मिळेल अशी अपेक्षा आहे. मुंबईला कोरोना रुग्ण आढळल्याने बदनापूरला मूळगावी परतलेल्या ३० वर्षीय तरुणात कोरोनासदृश लक्षणे दिसल्याने त्याची तपासणी करण्यात आली. त्याचा अहवाल निगेटिव्ह आला आहे. दौलताबादहून आलेला एक व्यक्ती बदनापूर येथे थांबला होता. त्यालाही कोरोनासदृश लक्षणे दिसल्याने त्याला जालना येथील सामान्य रुग्णालयात विलगीकरण करण्यात आले होते. त्याच्या घशातील लाळेचे नमुने कोरोना तपासणीसाठी पाठविण्यात आले आहेत.

