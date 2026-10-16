Kannad News : दुष्काळ, नापिकी आणि बेरोजगारीच्या चिंतेतून तरुणाने संपविले जीवन

चापानेर - कन्नड तालुक्यातील जवळी येथील किरण सुभाष गायकवाड (वय-२८) या बेरोजगार तरुणाचा विषारी औषध प्राशन केल्याने मृत्यू झाल्याची घटना बुधवार (ता. १४) रोजी रात्री उघडकीस आली. अल्पभूधारक कुटुंब, शेतीतील नापिकी, यंदाच्या दुष्काळी परिस्थितीमुळे पिकांचे झालेले नुकसान आणि पेरणीसाठी घेतलेल्या कर्जाची चिंता यामुळे तो मानसिक तणावात असल्याचे त्याच्या कुटुंबीयांनी सांगितले..किरणच्या कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत हलाखीची आहे. त्याच्या आईचे दहा वर्षांपूर्वी निधन झाले. त्यानंतर वडिलांनी कष्ट करून दोन्ही मुलांचे संगोपन केले. वडील हॉटेलमध्ये कामाला जातात, तर किरणचा लहान भाऊ ट्रॅक्टरवर काम करून मिळेल त्या मजुरीतून कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाला हातभार लावतो. कुटुंबाकडे केवळ दीड एकर शेती असून, शेती हेच त्यांच्या उत्पन्नाचे प्रमुख साधन आहे..यंदा पेरणीसाठी व्याजाने पैसे घेऊन पेरणी करण्यात आली; मात्र अपेक्षित पाऊस न झाल्याने पिकांचे मोठे नुकसान झाले. विशेषतः शेतातील तुरीचे पीक पावसाअभावी वाळून जात असल्याने किरण चिंतेत होता. तो आपल्या मनातील चिंता कुटुंबीयांना उघडपणे सांगत नसल्याचे त्याच्या भावाने सांगितले..बुधवारी (ता. १४) रात्री घरी आल्यानंतर किरणने शेतात वापरण्यासाठी ठेवलेले फवारणीचे औषध प्राशन केले. त्याला त्रास होऊ लागल्याने कुटुंबीयांनी तातडीने कन्नड येथील ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले. तेथील डॉक्टरांनी त्याला पुढील उपचारांसाठी छत्रपती संभाजीनगर येथे हलविण्याचा सल्ला दिला. मात्र, पुढील उपचारांसाठी घेऊन जात असताना वेरूळ येथे त्याचा मृत्यू झाला. वेरूळ येथील रुग्णालयात डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले..त्यानंतर किरणचा मृतदेह जवळी येथे आणण्यात आला. गावातील स्मशानभूमीत रात्री उशिरा त्याच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. त्याच्या पश्चात वडील आणि एक भाऊ असा परिवार आहे. पोलिसात आकस्मिक मृत्यूची नोंद झाली असून पुढील तपास सुरू आहे.दुष्काळ, नापिकी, वाढते कर्ज आणि रोजगाराचा अभाव यामुळे ग्रामीण भागातील गरीब कुटुंबांपुढे उभ्या राहणाऱ्या गंभीर आर्थिक संकटाचे हे दुर्दैवी उदाहरण आहे. या घटनेमुळे जवळी परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.