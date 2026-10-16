मराठवाडा

Kannad News : दुष्काळ, नापिकी आणि बेरोजगारीच्या चिंतेतून तरुणाने संपविले जीवन

कन्नड तालुक्यातील जवळी येथील किरण गायकवाड या बेरोजगार तरुणाचा विषारी औषध प्राशन केल्याने मृत्यू झाल्याची घटना आली उघडकीस.
Kiran Gaikwad

Kiran Gaikwad

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

चापानेर - कन्नड तालुक्यातील जवळी येथील किरण सुभाष गायकवाड (वय-२८) या बेरोजगार तरुणाचा विषारी औषध प्राशन केल्याने मृत्यू झाल्याची घटना बुधवार (ता. १४) रोजी रात्री उघडकीस आली. अल्पभूधारक कुटुंब, शेतीतील नापिकी, यंदाच्या दुष्काळी परिस्थितीमुळे पिकांचे झालेले नुकसान आणि पेरणीसाठी घेतलेल्या कर्जाची चिंता यामुळे तो मानसिक तणावात असल्याचे त्याच्या कुटुंबीयांनी सांगितले.

Loading content, please wait...
Youth
endlife
Kannad
Drought
Crop Damage
Agriculture Loss
unemployment
Marathi News Esakal
www.esakal.com