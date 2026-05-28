Kalyan Crime : ६ महिन्यांपूर्वी लग्न केलेल्या २५ वर्षीय लेकीची हत्या, वडिलांवरच संशय; काय घडलं?

कल्याण: बापानेच आपल्या विवाहित मुलीची हत्या केल्याची धक्कादायक घटना कल्याण पश्चिमेत उघडकीस आली आहे. गायत्री शिंदे असे मृत तरुणीचे नाव असून हत्येनंतर फरार झालेल्या तिच्या वडिलांचा बाजारपेठ पोलिस कसून शोध घेत आहेत..कल्याण पश्चिमेतील पारेकरवाडी परिसरातील रचना रॉयल इमारतीतील फ्लॅट क्रमांक १०२ मध्ये वसईकर कुटुंब वास्तव्यास आहे. विनोद वसईकर, त्यांची पत्नी आणि मुलगा खासगी नोकरी करतात. विवाहित मुलगी गायत्री काही दिवसांपूर्वी माहेरी आली होती. तिचे लग्न नोव्हेंबरमध्ये झाले होते. रविवारी कुटुंबातील सर्व सदस्य एकत्र चित्रपट पाहण्यासाठी गेले होते. त्यानंतर संध्याकाळी गायत्री, तिची आई आणि वडील काळातलाव परिसरात फिरायलाही गेले..कुटुंबात कोणताही वाद जाणवत नव्हता. सोमवारी दुपारी गायत्रीने आपल्या आईला फोन करून आपण आणि वडील घरी असल्याचे सांगितले. रात्री आई कामावरून घरी परतल्यानंतर घराचे दार उघडताच तिला गायत्रीचा मृतदेह रक्ताच्या थारोळ्यात आढळून आला. घाबरलेल्या आईने तत्काळ मुलाला माहिती दिली आणि पोलिसांना कळविले..घटनेची माहिती मिळताच बाजारपेठ पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले. प्राथमिक तपासात धारदार शस्त्राने वार करून गायत्रीची हत्या केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. इमारतीतील सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये विनोद सकाळी कामावर गेल्यानंतर काही वेळात पुन्हा घरी परतल्याचे दिसून आले आहे. .दुपारी चारच्या सुमारास ते घाईघाईने इमारतीतून बाहेर पडताना सीसीटीव्हीत दिसले. त्यानंतर ते फरार झाले असून पोलिसांनी त्यांच्या शोधासाठी तीन विशेष पथके रवाना केली आहेत. संशयिताला ताब्यात घेतल्यानंतरच हत्येमागील नेमके कारण उघड होण्याची शक्यता असून बाजारपेठ पोलिस प्रकरणाचा सखोल तपास करत आहेत.