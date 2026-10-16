Anand Dubey: आदित्य ठाकरेंच्या निकटवर्तीयाने सोडली पक्षाची साथ, मशाल सोडून हाती घेतलं धनुष्यबाण

मुंबई : आदित्य ठाकरेंचे निकटवर्तीय मानले जाणारे तसेच शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे प्रवक्ते आनंद दुबे यांनी काही दिवसांपूर्वीच पक्षाचा राजीनामा दिला होता. त्यांच्या या तडकाफडकीच्या राजीनाम्यामुळे ठाकरे गटाला मोठा धक्का बसला होता. पक्षाच्या कार्यपद्धतीवर नाराज असल्यामुळे त्यांनी राजीनामा दिला असून त्यांनी आता शिंदे शिवसेनेत पक्ष प्रवेश केला आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, ठाकरे पक्षात अनेक वर्ष काम करूनही योग्य वागणूक न मिळाल्याने आनंद दुबे यांनी ठाकरे पक्षाला राम राम केला आहे. ठाण्यात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थित त्यांनी शिंदेसेनेत प्रवेश केला आहे. यामुळे शिवसेनेची ताकद आणखी वाढली आहे..Mumbai News: कुर्ला-ट्रॉम्बेतील झोपड्यांना मध्य रेल्वेच्या नोटिसा, ३० दिवसांचा अल्टिमेटम; नेमकं कारण काय?.'ज्या ट्रेनमध्ये झुरळे, त्यातून प्रवास करणार नाही'आनंद दुबे यांनी पक्षाचा राजीनामा दिल्यानंतर दिलेल्या प्रतिक्रियेत असे म्हटले होते की, निवडणूक आयोग आणि एसआयआरच्या मुद्द्यावर शिवसेना ठाकरे गटाच्या भूमिकेशी मी असहमत होतो. मला कॉक्रोच जनता पार्टीला पाठिंबा द्यायचा नाही, त्यामुळे मी राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतला. कारण 'ज्या ट्रेनमध्ये झुरळे आहेत, त्यातून मी प्रवास करणार नाही' असे त्यांनी म्हटले..Mumbai News: मुंबईकरांचं हॉटेलमध्ये खाणं पिणं महागणार, खाद्यपदार्थांच्या दरात १०-१५ टक्क्यांची वाढ, कधीपासून होणार लागू? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.