Aarey Milk: मुंबईकरांसाठी आनंदाची बातमी! ‘आरे’ दूध पुन्हा बाजारात येणार, तारीख आली समोर, स्टॉलधारकांना दिलासा

सकाळ वृत्तसेवामुंबई, ता. १६ : मुंबईकरांच्या पसंतीचे आणि विश्वासाचे 'आरे' दूध पुन्हा एकदा पिशवीबंद स्वरूपात बाजारपेठेत उपलब्ध होणार आहे. महानंद दुग्धशाळेच्या सहकार्याने 'आरे'चे दूध व दुग्धजन्य पदार्थांचे वितरण सुरू करण्याच्या हालचालींना वेग आला असून, १५ मेपर्यंत हे दूध ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. मुंबईकर ग्राहकांची वाढती मागणी आणि 'आरे' स्टॉलधारकांचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी पशुसंवर्धन आणि दुग्ध विकास विभागाने मध्यंतरी मुख्यमंत्र्यांना एक प्रस्ताव सादर केला होता. .त्या अनुषंगाने दुग्धव्यवसाय विकास आयुक्त आणि 'महानंद'च्या व्यवस्थापकीय संचालकांच्या उपस्थितीत गुरुवारी (ता. १६) बैठक पार पडली. त्यानुसार येत्या १५ मेपर्यंत 'आरे' दूध मुंबईकरांना उपलब्ध होण्यासाठी सर्व अधिकारी, वितरक संघटनांचे पदाधिकारी आणि वितरकांनी प्रयत्न करावे, असे आवाहन आयुक्तांनी या वेळी केले. .बैठकीला बृहन्मुंबई दूध योजनेचे महाव्यवस्थापक गजानन तावडे, महाराष्ट्र दूध वितरक सेनेचे कार्याध्यक्ष राम कदम, सरचिटणीस सतीश सावंत, कोषाध्यक्ष विलास भुजबळ, सचिव अमित भुवड, धर्मेश भट, आरिफ दळवी, अनिल दळवी, रेखा संख्ये आदी उपस्थित होते..सकस दुधाची मुंबईकरांची मागणी लक्षात घेता, 'आरे' ब्रॅण्ड पुन्हा सुरू करण्यास निर्णय घेतला आहे. १५ मेपासून 'आरे'च्या स्टॉलवर दूधविक्री सुरू होईल. पहिल्या टप्प्यात मुंबईत ५० हजार लिटर दूधविक्रीचा प्रयत्न आहे.- प्रशांत मोहोड, आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकासमुंबईकरांच्या पसंतीचा 'आरे' ब्रँड पुन्हा एकदा सुरू होणे, हा सर्वसामान्य ग्राहक आणि स्टॉलधारकांचा मोठा विजय आहे. आम्ही आतापर्यंत केलेल्या पाठपुराव्याला यश मिळाले आहे.- राम कदम, कार्याध्यक्ष, महाराष्ट्र दूध वितरक सेना.