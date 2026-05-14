ACB Bribe Arrest : पुण्यानंतर आता नवी मुंबईत 'एसीबी'चा मोठा दणका; सिडकोचे अप्पर जिल्हाधिकारी 22 हजारांची लाच घेताना रंगेहाथ अटकेत

नवी मुंबई : राज्यात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून (ACB) सुरू असलेल्या कारवाईच्या मालिकेत आणखी एक मोठी कारवाई समोर आली आहे. नवी मुंबईतील सिडको (CIDCO) कार्यालयात अप्पर जिल्हाधिकारी दर्जाच्या अधिकाऱ्याला २२ हजार रुपयांची लाच घेताना रंगेहात अटक करण्यात (Navi Mumbai CIDCO Scam) आली आहे. या घटनेमुळे प्रशासकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे..लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सिडकोच्या भूमी व भूमापन विभागाशी संबंधित कामासाठी तक्रारदाराकडून २२ हजार रुपयांची लाच मागण्यात आली होती. यानंतर सापळा रचून अप्पर जिल्हाधिकारी रामदास जगताप यांना लाच स्वीकारताना रंगेहात पकडण्यात आले. ही कारवाई थेट सिडको कार्यालयातच करण्यात आली..या घटनेमुळे नवी मुंबईसह राज्यातील प्रशासकीय यंत्रणेत खळबळ उडाली असून, एसीबीकडून अशा प्रकारच्या कारवायांचा धडाका सुरूच असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. शिपायापासून ते वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत अनेकांना अटक केल्याने सरकारी यंत्रणेत भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे..दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी पुण्यातही अशाच प्रकारची मोठी कारवाई समोर आली होती. पुणे पोलीस आयुक्तालय परिसरात एका महिला पोलीस अधिकाऱ्याला तब्बल २८ लाख रुपयांची लाच घेताना अटक करण्यात आली होती. वैशाली तोटेवार (सहाय्यक पोलीस निरीक्षक) असे या अधिकाऱ्याचे नाव असून त्या आर्थिक गुन्हे शाखेत (EOW) कार्यरत होत्या..या सलग कारवायांमुळे भ्रष्टाचाराविरोधात एसीबीने कडक भूमिका घेतल्याचे दिसून येत असले, तरीही लाचखोरीचे प्रकार सुरूच असल्याचे चित्र समोर येत आहे. त्यामुळे प्रशासनातील पारदर्शकता आणि जबाबदारीबाबत पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.