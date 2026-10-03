मुंबई

Dino Morea: मिठी गैरव्यवहार प्रकरणी अभिनेता डिनो मोरियाची 8 तास चौकशी, जबाब नोंदवून सोडलं; चौकशीत काय घडलं?

Dino Morea In Mithi River Scam: मिठी गैरव्यवहार प्रकरणी अभिनेता डिनो मोरियाला अटक केल्यानंतर त्याची 8 तास चौकशी केल्याची माहिती समोर आली आहे.
Dino Morea In Mithi River Scam

Dino Morea In Mithi River Scam

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : मिठी नदीतील गाळ काढण्याच्या कथित गैरव्यवहारप्रकरणी बॉलीवूड अभिनेता डिनो मोरिया यांची शुक्रवारी (ता. २) आठ तास चौकशी करण्यात आली. मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने मोरियांचा जवाबही नोंदवला. त्यानंतर त्यांना सोडण्यात आले. तपासातून पुढे आलेल्या काही महत्त्वाच्या धागेदोऱ्यांच्या आधारे डिनो मोरियांची चौकशी करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे.

Loading content, please wait...
Mumbai
scam
Dino Morea
Mithi River
Marathi News Esakal
www.esakal.com