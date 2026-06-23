Aditya Thackeray: "स्वतःच्या खात्याची माहिती नाही, उत्तर द्यायलाही भीती!" आदित्य ठाकरेंचा शिंदेंवर घणाघात, सभागृहावर बहिष्कार

मुंबई: शिवसेना (उबाठा) नेते आदित्य ठाकरे यांनी आज विधानसभेत सरकारच्या कामकाजावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत सभागृहावर बहिष्कार टाकला. त्यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये सुरू झालेल्या नव्या प्रकारच्या प्रथेची निंदा केली. .आदित्य ठाकरे म्हणाले की, सध्याच्या सरकारमध्ये मंत्र्यांच्या कामकाजाची एक नवीनच पद्धत रूढ होताना दिसत आहे. मंत्र्यांना स्वतःच्या खात्याचा अभ्यास करण्याची देखील गरज वाटत नाही. प्रश्न विचारला गेल्यावर उत्तर देण्यास असमर्थ ठरल्याने ते इतर मंत्र्यांवर जबाबदारी ढकलतात. मात्र, काही वेळा इतर मंत्री उत्तर देतात, तर काही मंत्री प्रश्नाला सामोरे जाण्यास घाबरतात आणि सभागृहातून पळ काढतात..‘आमच्या काळात असे कधी घडले नाही’आदित्य ठाकरे यांनी यापूर्वीच्या सरकारची आठवण करून दिली. ते म्हणाले, “आमच्या सरकारमध्ये कोणत्याही मंत्र्याने पळवाट काढली नाही किंवा जबाबदारी दुसऱ्यावर ढकलली नाही. ज्या खात्यांची जबाबदारी त्यांनी स्वतः घेतली होती, त्याबाबत उत्तर देण्याची तयारी प्रत्येकामध्ये होती.” त्यांनी उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यावर अप्रत्यक्षपणे टीका करताना सांगितले की, ज्या खात्यांसाठी रडून-भांडून जबाबदारी घेतली गेली, त्यांची उत्तरदायित्वे स्वीकारण्याची तयारी दाखवावी.ते पुढे म्हणाले की, एका बाजूला मुख्यमंत्री स्वतः सभागृहात बसून प्रश्नांची उत्तर देतात, इतर अनेक मंत्रीही जबाबदारीने काम करतात. मात्र, ज्यांना स्वतःच्या खात्याची माहिती नाही, अशा मंत्र्यांना इतर मंत्र्यांकडून खात्यांचा वाटप करण्याची पद्धत सुरू झाली आहे..उद्धवजी पक्षप्रमुख तर आदित्य कार्याध्यक्ष? शिवसेना ठाकरे गटात खांदेपालटाची चर्चा, वर्धापन दिनी घोषणेची शक्यता. K Annamalai : ''मला धमकावणारे राज अन् आदित्य ठाकरे कोण?''; के अन्नामलाईंचा सवाल!.अध्यक्षांच्या विधानावर आक्षेपआदित्य ठाकरे यांनी सभागृहाध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या विधानावरही तीव्र आक्षेप घेतला. ते म्हणाले की, अध्यक्षांनी २०१९ आणि २०२० च्या काळात अशाच घटना घडल्याचे सांगितले, हे पूर्णपणे खोटे आहे. “२०१९ किंवा २०२० मध्ये कुठल्याही मंत्र्याने किंवा मुख्यमंत्र्याने पळ काढला नव्हता. आमचे राज्यमंत्री असतानाही त्यांनी जबाबदारीने उत्तर दिली. आम्ही जनतेचे प्रश्न विचारले आणि पूर्ण जबाबदारीने त्यांची उत्तरे दिली,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.आदित्य ठाकरे यांनी मागणी केली की, अध्यक्षांनी केलेले खोटे विधान रेकॉर्डवर आहे, त्यामुळे ते रेकॉर्डिंग काढून टाकावे. उगाच खुर्चीवर बसून घाणेरडे राजकारण करण्यापेक्षा सत्य स्वीकारावे, असेही त्यांनी बजावले..जनतेच्या प्रश्नांची जबाबदारीआदित्य ठाकरे यांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केले की, त्यांचे प्रश्न वैयक्तिक नसून महाराष्ट्रातील जनतेच्या समस्या आहेत. सरकारने या प्रश्नांना गांभीर्याने घ्यावे आणि उत्तरदायित्व स्वीकारावे. सध्याच्या उपमुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांनी पैशाच्या खेळात गुंतण्यापेक्षा स्वतःच्या खात्यांची जबाबदारी नीट सांभाळावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.या बहिष्कारामुळे सभागृहात एकच चर्चा रंगली आहे. विरोधकांकडून सत्ताधारी सरकारच्या कामकाज पद्धतीवर सातत्याने प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. आदित्य ठाकरे यांच्या या भाषणाने पुन्हा एकदा सत्ताधाऱ्यांवर दबाव वाढला आहे..Omraje Nimbalkar: उद्धव ठाकरे अन् आदित्य ठाकरेंबद्दल ओमराजे पहिल्यांदाच बोलले; कोर्टाच्या निकालावरही दिली प्रतिक्रिया.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.