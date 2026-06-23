मुंबई

Aditya Thackeray: "स्वतःच्या खात्याची माहिती नाही, उत्तर द्यायलाही भीती!" आदित्य ठाकरेंचा शिंदेंवर घणाघात, सभागृहावर बहिष्कार

Aditya Thackeray Walks Out of Assembly Over Ministerial Accountability Row : मंत्र्यांच्या जबाबदारी टाळण्यावर आदित्य ठाकरेंचा रोष; फडणवीस सरकारच्या कामकाज पद्धतीवर थेट प्रश्नचिन्ह
Aditya Thackeray
Aditya Thackeray Sakal
Sandip Kapde
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मुंबई: शिवसेना (उबाठा) नेते आदित्य ठाकरे यांनी आज विधानसभेत सरकारच्या कामकाजावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत सभागृहावर बहिष्कार टाकला. त्यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये सुरू झालेल्या नव्या प्रकारच्या प्रथेची निंदा केली.

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