मुंबई

Aditya Thackeray On Sachin Ahir : सचिन अहिर शिंदे सेनेत जाताच आदित्य ठाकरेंनी दिली पहिली प्रतिक्रिया, 'काय कमी केलं'

Sachin Ahir joins Shinde Sena : शिवसेना ठाकरे गटाचे आमदार सचिन अहिर शिंदे सेनेत दाखल झाल्यानंतर आदित्य ठाकरेंनी पहिली प्रतिक्रिया दिली. त्यांच्या वक्तव्यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात चर्चेला उधाण आले आहे.
Aditya Thackeray On Sachin Ahir mumbai

Aditya Thackeray On Sachin Ahir mumbai

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Sachin Ahir vs aaditya Thackeray : शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे आमदार सचिन अहिर यांनी शिंदे गटात प्रवेश करत विधानपरिषदेच्या उपसभापती पदासाठी अर्ज दाखल केल्यानंतर राज्याच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली. या घडामोडीनंतर शिवसेना (ठाकरे गट) नेते आणि आमदार आदित्य ठाकरे यांनी सचिन अहिर यांच्यावर तसेच भाजप आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर जोरदार टीका केली.

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