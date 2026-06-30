Aditya Thackeray On Sachin Ahir : सचिन अहिर शिंदे सेनेत जाताच आदित्य ठाकरेंनी दिली पहिली प्रतिक्रिया, 'काय कमी केलं'

Sachin Ahir vs aaditya Thackeray : शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे आमदार सचिन अहिर यांनी शिंदे गटात प्रवेश करत विधानपरिषदेच्या उपसभापती पदासाठी अर्ज दाखल केल्यानंतर राज्याच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली. या घडामोडीनंतर शिवसेना (ठाकरे गट) नेते आणि आमदार आदित्य ठाकरे यांनी सचिन अहिर यांच्यावर तसेच भाजप आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर जोरदार टीका केली..माध्यमांशी संवाद साधताना आदित्य ठाकरे म्हणाले की, "सचिन अहिर यांच्यावर पक्षाकडून योग्य ती कारवाई केली जाईल. त्यांच्यासाठी आम्ही काय कमी केलं होतं? त्यांना पक्षात महत्त्वाची पदं दिली, त्यांच्या पत्नीला पद दिलं, त्यांच्या भावालाही जबाबदारी दिली. तरीही त्यांनी पक्ष सोडला. त्यांनी माझ्यासमोर येऊन सांगावं की आम्ही त्यांच्यासाठी काय कमी केलं.".सचिन अहिर यांच्या जाण्यामुळे पक्षावर कोणताही परिणाम होणार नसल्याचा दावा करत आदित्य ठाकरे म्हणाले, "एखादा नेता पक्ष सोडून गेला म्हणून शिवसेनेवर काही परिणाम होणार नाही. कार्यकर्ते आणि जनतेचा पाठिंबा आमच्यासोबत आहे.".यावेळी त्यांनी भाजपवर आमदार फोडण्याचा आरोप केला. "भाजप आपल्या निष्ठावंत कार्यकर्त्यांना संधी देण्याऐवजी इतर पक्षांतील आमदार फोडून त्यांना मोठी पदं देत आहे. यामुळे भाजपच्या जुन्या कार्यकर्त्यांवर अन्याय होत आहे. २५-३० वर्षे घरदार सोडून पक्षासाठी काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना बाजूला ठेवून बाहेरून आलेल्यांना पदं दिली जात आहेत. भाजपने याचा गंभीरपणे विचार केला पाहिजे," असे ते म्हणाले..देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर थेट निशाणा साधत आदित्य ठाकरे म्हणाले, "हा संपूर्ण भाजपचा डाव आहे. देवेंद्र फडणवीस हेच हे सगळं घडवून आणत आहेत. २०२९ मध्ये जनताच त्यांना याचा हिशोब विचारेल. हे ऑपरेशन टायगर नाही, तर ऑपरेशन देवेंद्र फडणवीस आहे," असा टोला लगावला..Eknath Shinde Aditya Thackeray : "कोण होतास तू, काय झालास तू... अरे वेड्या, असा वाया गेलास तू" एकनाथ शिंदेची आदित्य ठाकरेंवर सडकून टीका.दरम्यान, सचिन अहिर भविष्यात वरळी मतदारसंघातून आपल्याविरोधात निवडणूक लढवतील का, असा प्रश्न विचारण्यात आला असता आदित्य ठाकरे म्हणाले, "मी फक्त वरळीतूनच नाही, तर वाराणसीतूनही विरोधात उभं राहायला तयार आहे." सचिन अहिर यांच्या शिंदे गटातील प्रवेशामुळे आणि विधानपरिषदेच्या उपसभापतीपदाच्या शर्यतीत त्यांच्या नावाची चर्चा सुरू झाल्याने राज्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.