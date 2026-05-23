मुंबई

मुंबई मेट्रो-११ चा बांद्रा टर्मिनसपर्यंत विस्तार होणार! गरीब नगर कारवाईनंतर मार्ग मोकळा; अंडरग्राउंड मेट्रो धावणार

Metro 11 Extension Garib Nagar: मुंबई मेट्रो ११ चा विस्तार वांद्रे टर्मिनसपर्यंत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. पश्चिम रेल्वेने गरीब नगरमध्ये केलेल्या कारवाईनंतर प्रशासनाने जागेचे सर्वेक्षण सुरू करण्याची योजना आखली आहे.
Mansi Khambe
मुंबई : वांद्रे पूर्व येथील गरीब नगर भागातील अतिक्रमण हटवण्याच्या मोहिमेनंतर आता मेट्रो विस्तार प्रकल्पाची तयारी सुरू झाली आहे. मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन मुंबई मेट्रो-११ च्या विस्तारासाठी प्राथमिक भूमिगत सर्वेक्षण सुरू करणार आहे. मेट्रो प्रशासनाने या कामासाठी सल्लागार कंपनी नियुक्त करण्याची प्रक्रिया आधीच सुरू केली आहे. मुंबई मेट्रो-११ (ग्रीन लाईन) हा अनिक डेपोला गेटवे ऑफ इंडियाशी जोडणारा एक भूमिगत मार्ग आहे.

