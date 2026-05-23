मुंबई मेट्रो-११ चा बांद्रा टर्मिनसपर्यंत विस्तार होणार! गरीब नगर कारवाईनंतर मार्ग मोकळा; अंडरग्राउंड मेट्रो धावणार

मुंबई : वांद्रे पूर्व येथील गरीब नगर भागातील अतिक्रमण हटवण्याच्या मोहिमेनंतर आता मेट्रो विस्तार प्रकल्पाची तयारी सुरू झाली आहे. मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन मुंबई मेट्रो-११ च्या विस्तारासाठी प्राथमिक भूमिगत सर्वेक्षण सुरू करणार आहे. मेट्रो प्रशासनाने या कामासाठी सल्लागार कंपनी नियुक्त करण्याची प्रक्रिया आधीच सुरू केली आहे. मुंबई मेट्रो-११ (ग्रीन लाईन) हा अनिक डेपोला गेटवे ऑफ इंडियाशी जोडणारा एक भूमिगत मार्ग आहे. .राज्य सरकारने अलीकडेच या मार्गाच्या ७ किलोमीटर लांबीच्या भूमिगत भागाला मंजुरी दिली आहे, जो वडाळा येथून सुरू होऊन धारावीमार्गे वांद्रे टर्मिनसपर्यंत जाईल. परिणामी, आता भूमिगत मेट्रोद्वारे वांद्रे टर्मिनसपासून गेटवे ऑफ इंडिया तसेच पूर्व उपनगरांपर्यंत थेट प्रवास करणे शक्य होणार आहे. प्रस्तावित मुंबई मेट्रो-११ कॉरिडॉर आणि वडाळा ते वांद्रे टर्मिनस या भूमिगत मेट्रो मार्गासाठी सर्वेक्षण केले जाईल. या प्रक्रियेत विविध भूमिगत सुविधा आणि संभाव्य अडथळ्यांचा नकाशा तयार केला जाईल..ग्राउंड-पेनेट्रेटिंग रडार तंत्रज्ञानाचा वापर करून सर्वेक्षणात पाच मीटर खोलीपर्यंत पाईपलाईन, पॉवर केबल्स, दूरसंचार लाईन्स आणि इतर सुविधांचा नकाशा तयार केला जाईल. संबंधित सुविधा पुरवठादारांकडून माहिती गोळा केली जाईल. एका महिन्याच्या आत एक सविस्तर अहवाल तयार करून प्रशासनाला सादर केला जाईल. विशेषतः या कामासाठी एका सल्लागार कंपनीची नियुक्ती केली जाईल आणि निवड प्रक्रिया आधीच सुरू झाली आहे..मार्चमध्ये, राज्य सरकारने मेट्रो-११ कॉरिडॉरचा वांद्रे टर्मिनसपर्यंत विस्तार करण्याचे निर्देश जारी केले. धारावीतून होणारा हा विस्तार अंदाजे आठ हेक्टर क्षेत्र व्यापेल अशी अपेक्षा आहे. सुरुवातीला, हा प्रकल्प मेट्रो-४ चा विस्तार मानला जात होता. सध्याच्या योजनेनुसार, वडाळा ते वांद्रे टर्मिनस हा विभाग एक स्वतंत्र मेट्रो कॉरिडॉर म्हणून कार्यरत राहील..वांद्रे या गरीब शहरातील अतिक्रमण हटवण्याच्या मोहिमेनंतर, आता वांद्रे टर्मिनसच्या विस्ताराला गती मिळण्याची अपेक्षा आहे. वांद्रे टर्मिनसच्या पुनर्विकास योजनेत वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवेला थेट जोडणी देण्याचाही समावेश आहे. शिवाय, भूमिगत मेट्रो लाईन सुरू झाल्यामुळे, भविष्यात वांद्रे टर्मिनस एक 'बहुविध वाहतूक केंद्र' म्हणून विकसित होण्याच्या मार्गावर असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत..राज्य सरकारने आपल्या २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात, या १६.५ किलोमीटरच्या प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च ₹२३,४८७ कोटी असल्याचे जाहीर केले आहे. या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, मुंबई महानगरपालिका आणि मुंबई पोर्ट अथॉरिटी यांच्याकडून निधी उभारला जाईल. याव्यतिरिक्त, आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांकडून कर्जासाठी मंजुरी मिळाली आहे.