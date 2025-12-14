Mill Workers House: गिरणी कामगारांचे स्वप्न पूर्ण होणार! 'या' जागेवर उंच निवासी इमारती उभारणार; बीएमसीचा मोठा निर्णय

मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेने (बीएमसी) लोअर परळमधील सेंच्युरी टेक्सटाईल्स डेव्हलपमेंटची मालकी घेतल्यानंतर, जमीन विकसित केली जाईल. त्या जागेवर उंच इमारती बांधल्या जातील. महानगरपालिकेने या प्रकल्पासाठी निविदा जारी केल्या आहेत. विकासासाठी जमिनीचा लिलाव केला जाईल. ज्यामुळे ₹१,३४८ कोटींचे उत्पन्न मिळेल. एक निवासी संकुल बांधले जाईल. यापैकी काही घरे सेंच्युरी मिल्सच्या मूळ कामगार आणि कर्मचाऱ्यांना दिली जातील, तर काही विकली जातील..मुंबई महानगरपालिकेने सेंच्युरी मिल्सच्या जागेचा विकास करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जागेवरील कामगारांच्या घरांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. मुंबई महानगरपालिकेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, मूळ मालक आणि भाडेकरूंकडून माहिती गोळा करण्यात आली. सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर, महानगरपालिकेने निविदा जारी करून जागेचा लिलाव करण्याचा निर्णय घेतला. म्हाडाच्या विकास मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार एक खाजगी विकासक सेंच्युरी मिल्सच्या जागेचा विकास करेल..Mumbai News: वर्सोवा-भाईंदर कोस्टल रोडसाठी महापालिका तोडणार ४५ हजार झाडं, उच्च न्यायालयाची परवानगी! .या घरांच्या विक्रीतून मुंबई महानगरपालिकेलाही भरीव उत्पन्न मिळेल. हे घर विकास आराखड्यात समाविष्ट करण्यात आले आहे. हे क्षेत्रफळ दहा हजार चौरस मीटरपेक्षा जास्त आहे आणि मागील कालावधीच्या तुलनेत भाडेकरू आणि घरमालकांची संख्या वाढली आहे. ही संख्या सुमारे ८०० आहे. १ एप्रिल १९२७ पासून, लोअर परळमधील सहा एकर जमीन सेंच्युरी स्पिनिंग अँड मॅन्युफॅक्चरिंग लिमिटेडला त्यांच्या गरीब कर्मचाऱ्यांना २८ वर्षांसाठी निवास देण्यासाठी देण्यात आली होती..ही जमीन, गिरणीने बांधलेल्या ४७६ खोल्या, १० दुकाने आणि चाळींसह, ३ ऑक्टोबर १९२८ रोजी झालेल्या करारानुसार देण्यात आली होती. हा करार ३१ मार्च १९५५ रोजी संपुष्टात आला. त्यानंतर ही जमीन मुंबई महानगरपालिकेकडे होती. कराराची मुदत संपल्यानंतर, सेंच्युरी मिल्सने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून जमीन परत करण्याऐवजी ती आपल्या नावावर करण्याची मागणी केली. महापालिकेनेही हा खटला लढवला..Thane Politics: डोंबिवलीत भाजप बॅनरची चर्चा! वरकरणी महायुती, आतुन मात्र सत्तासंघर्ष.न्यायालयीन लढाई जिंकल्यानंतर, सेंच्युरी मिल्सची जमीन मुंबई महानगरपालिकेच्या ताब्यात आली. त्यानंतर, ही जमीन महानगरपालिकेला परत करण्यात आली. तिचे सध्याचे मूल्य अंदाजे ₹६६० कोटी आहे. तथापि, लिलावातून ₹१,३४८ कोटींचे उत्पन्न मिळेल. ही जमीन ३० वर्षांसाठी भाडेपट्ट्यावर दिली जाईल. हा करार आणखी वाढवला जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.