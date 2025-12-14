मुंबई

Mill Workers House: गिरणी कामगारांचे स्वप्न पूर्ण होणार! 'या' जागेवर उंच निवासी इमारती उभारणार; बीएमसीचा मोठा निर्णय

Mumbai Century Textiles Mill Workers House: लोअर परळमधील सेंच्युरी मिल जमीन बीएमसीकडे आहे. या जागेवर गिरणी कामगारांसाठी उंच इमारती उभारणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेने (बीएमसी) लोअर परळमधील सेंच्युरी टेक्सटाईल्स डेव्हलपमेंटची मालकी घेतल्यानंतर, जमीन विकसित केली जाईल. त्या जागेवर उंच इमारती बांधल्या जातील. महानगरपालिकेने या प्रकल्पासाठी निविदा जारी केल्या आहेत. विकासासाठी जमिनीचा लिलाव केला जाईल. ज्यामुळे ₹१,३४८ कोटींचे उत्पन्न मिळेल. एक निवासी संकुल बांधले जाईल. यापैकी काही घरे सेंच्युरी मिल्सच्या मूळ कामगार आणि कर्मचाऱ्यांना दिली जातील, तर काही विकली जातील.

