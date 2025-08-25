मुंबई

Mumbai Politics: निवडणुकीच्या तोंडावर राजकीय खलबतं! शिंदेसेनेत मोठी इनकमिंग, शरद पवारांसह राज ठाकरेंना धक्का

Eknath Shinde: आगामी महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर मनसे आणि राष्ट्रवादी शरद पवार गटातील नेत्यांनी शिंदेसेनेत प्रवेश केला आहे. यामुळे शिंदे सेनेची ताकद वाढली असल्याचे दिसून येत आहे.
Leaders join Shinde shivsena faction
Leaders join Shinde shivsena factionESakal
शर्मिला वाळुंज
Updated on

डोंबिवली : आगामी महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. डोंबिवली मधील मनसेच्या राजन मराठे, ज्योती मराठे या माजी नगरसेवकांसह अनेक पदाधिकाऱ्यांनी सोमवारी शिवसेना शिंदे गटात प्रवेश केला. त्यांच्यासोबतच शरद पवार गटातील ठाणे महापालिकेतील माजी नगरसेवक बाबाजी पाटील यांनीही आपल्या मुलासह अनेक समर्थकांच्या उपस्थितीत शिवसेनेचा भगवा हाती घेतला. राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि कल्याण लोकसभेचे खासदार डॉ श्रीकांत शिंदे यांच्या उपस्थितीत हे पक्षप्रवेश झाले.

