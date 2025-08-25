Mumbai Politics: निवडणुकीच्या तोंडावर राजकीय खलबतं! शिंदेसेनेत मोठी इनकमिंग, शरद पवारांसह राज ठाकरेंना धक्का

डोंबिवली : आगामी महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. डोंबिवली मधील मनसेच्या राजन मराठे, ज्योती मराठे या माजी नगरसेवकांसह अनेक पदाधिकाऱ्यांनी सोमवारी शिवसेना शिंदे गटात प्रवेश केला. त्यांच्यासोबतच शरद पवार गटातील ठाणे महापालिकेतील माजी नगरसेवक बाबाजी पाटील यांनीही आपल्या मुलासह अनेक समर्थकांच्या उपस्थितीत शिवसेनेचा भगवा हाती घेतला. राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि कल्याण लोकसभेचे खासदार डॉ श्रीकांत शिंदे यांच्या उपस्थितीत हे पक्षप्रवेश झाले. .पालिका निवडणुकीच्या तोंडावर पक्ष फोडाफोडीच्या राजकारणाने वेग घेतला आहे. काही दिवसांपूर्वी डोंबिवलीतील काँग्रेसच्या माजी नगरसेवकांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. त्याला काही दिवस उलटत नाहीत तोच आता मनसेचे राजन मराठे त्यांच्या पत्नी ज्योती व मुलगा सूरज यांनी अनेक समर्थकांसह मनसेला सोडचिठ्ठी देत शिवसेनेचा भगवा हाती घेतला. तर 2019 लोकसभा निवडणुकीत खासदार.डॉ. शिंदे यांच्याविरोधात निवडणूक लढविलेल्या बाबाजी पाटील यांनीही शिवसेनेत प्रवेश केला आहे..Mumbai Traffic: गणेशोत्सवात मुंबई वाहतुकीत बदल, नो पार्किंग झोनसह अनेक रस्ते बंद; जाणून घ्या पर्यायी मार्ग.कल्याण-डोंबिवली परिसरातील राजकीय समीकरणाला वेगळे वळण देणारी महत्वाची घटना आज घडली. मनसेचे माजी नगरसेवक राजन मराठे आणि त्यांच्या पत्नी माजी नगरसेविका ज्योती राजन मराठे, तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ पदाधिकारी बाबाजी पाटील यांच्यासह शेकडो कार्यकर्त्यांनी शिवसेनेत जाहीर प्रवेश केला..हा पक्षप्रवेश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे, कल्याण ग्रामीणचे आमदार राजेश मोरे यांच्या उपस्थितीत ठाण्यातील निवासस्थानी पार पडला. आम्ही विकासामध्ये कधीही राजकारण केले नाही. राज्यातील युती सरकारच्या माध्यमातून संपूर्ण राज्यात अनेक विकासकामे केली जात आहेत. तसेच आपल्या मुख्यमंत्रीपदाच्या अडीच वर्षांच्या कार्यकाळातही समाजाभिमुख कामांसह विकासाचे प्रकल्प राबवले गेले, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले..भारतात पहिला पेट्रोल पंप कुठे उभा राहिला? तो अजूनही अस्तिवात आहे का? तेव्हा पेट्रोलची किंमत किती होती?.तर आजच्या घडीला कल्याण लोकसभेचे खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्या पुढाकारातून मतदारसंघात मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधा, महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांची कामे सुरू आहेत. आम्ही विकासकांमध्ये कधीही राजकारण केलं नाही आणि करणारही नाही असे सांगत राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पक्षात प्रवेश केलेल्या पदाधिकाऱ्यांचे स्वागत केले. तसेच लोकांना राजकारण नाही तर विकासकामे पाहिजे आहेत, त्यामुळेच तर इतक्या मोठ्या संख्येने अनेक जण शिवसेनेत प्रवेश करत असल्याचेही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.