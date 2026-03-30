दिव्यांगांसाठी मोठा निर्णय! महाराष्ट्रात २१ श्रेणींना सरकारी योजनांचा लाभ मिळणार; राज्य सरकारची ऐतिहासिक घोषणा

महाराष्ट्र शासनाने दिव्यांग नागरिकांच्या सक्षमीकरणाच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. आता, 'दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६' (Rights of Persons with Disabilities Act, 2016) अंतर्गत परिभाषित केलेल्या दिव्यांगांच्या सर्व २१ संवर्गांमधील व्यक्ती विविध शासकीय योजना, अनुदान आणि सुविधांसाठी पात्र मानल्या जातील..पूर्वी, १९९५ च्या कायद्यांतर्गत, केवळ सात श्रेणींमधील दिव्यांग व्यक्तींनाच शासकीय लाभांचा लाभ घेता येत असे. २०१६ मध्ये नवीन कायदा लागू झाल्यानंतरही, अनेक शासकीय विभागांनी जुन्याच नियमांनुसार कामकाज सुरू ठेवले; परिणामी, अनेक पात्र व्यक्तींना या लाभांपासून वंचित राहावे लागले. सरकारच्या या निर्णयामुळे, आता २१ ही श्रेणींमधील दिव्यांग नागरिक सरकारी योजनांचे लाभ घेऊ शकतील..यामध्ये शारीरिक, मानसिक आणि इतर दुर्मिळ विकारांनी ग्रस्त असलेल्या व्यक्तींचा समावेश आहे.असे गट ज्यांना यापूर्वी पुरेशी मदत मिळत नव्हती. नवीन आराखड्यांतर्गत, अनेक श्रेणींमधील व्यक्तींना जसे की अस्थिव्यंग असलेले, दृष्टी आणि श्रवणदोष असलेले, मानसिक आजार, ऑटिझम, मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी, ॲसिड हल्ल्यातून बचावलेले, तसेच थॅलेसेमिया, हिमोफिलिया आणि सिकल सेल आजार असलेल्या व्यक्तींना लाभ मिळतील..या उपक्रमामुळे मोठ्या संख्येने असलेल्या दिव्यांग नागरिकांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडून येतील, अशी अपेक्षा आहे. सरकारचा हा निर्णय समावेशक विकासाला चालना देण्याच्या दिशेने उचललेले एक महत्त्वपूर्ण पाऊल मानले जाते. यामुळे दिव्यांग व्यक्तींना केवळ आर्थिक आणि सामाजिक सुरक्षाच मिळणार नाही, तर त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सामावून घेण्याची संधीही उपलब्ध होईल..सर्व विभागांनी आता नवीन नियमांचे काटेकोरपणे पालन करूनच कामकाज करावे, असे स्पष्ट निर्देश शासनाने जारी केले आहेत. यामुळे दिव्यांग व्यक्तींना विविध योजनांचे लाभ मिळवताना भेडसावणारे प्रशासकीय अडथळे कमी होतील, तसेच ही प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि सुलभ होईल.