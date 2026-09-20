India Pakistan Passports : अंबरनाथमध्ये एकाच व्यक्तीकडे भारत-पाकिस्तानचे पासपोर्ट; मुंबई ATS कडूनही चौकशी सुरू

संजय गडदेभारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांचे पासपोर्ट बाळगल्याचा धक्कादायक प्रकार ठाणे जिल्ह्यातील अंबरनाथ परिसरात उघडकीस आला आहे. चांद अली अब्दुल रशीद सैयद (वय ३८) असे अटक करण्यात आलेल्या आरोपीचे नाव असून त्याला मलंगगड परिसरातून ताब्यात घेण्यात आले आहे. सध्या या प्रकरणाचा तपास हिललाईन पोलीस करत असून प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन मुंबई एटीएसनेही (ATS) स्वतंत्र चौकशी सुरू केली आहे..नेमकं काय आहे प्रकरण?पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, चांद अली याने २००९ मध्ये भारताचा पासपोर्ट मिळवला होता. त्यानंतर तो पाकिस्तानात गेला. तेथे वास्तव्यास असताना त्याने आपले भारतीय नागरिकत्व लपवले आणि ‘चांद अली रशीद अली’ या नावाने बनावट कागदपत्रांच्या आधारे पाकिस्तानी पासपोर्ट मिळवला..यानंतर, याच पाकिस्तानी पासपोर्टच्या आधारे त्याने भारतात प्रवेश केला आणि तो अंबरनाथ परिसरात राहू लागला. विशेष म्हणजे, भारतात परतल्यानंतर २०२४ मध्ये त्याने आपली जुनी माहिती लपवून पॅन कार्ड, डोमिसाइल आणि इतर कागदपत्रांच्या आधारे पुन्हा नवीन भारतीय पासपोर्ट मिळवल्याचा त्याच्यावर आरोप आहे.असा झाला पर्दाफाश प्रादेशिक पासपोर्ट कार्यालयाच्या पडताळणीदरम्यान या संपूर्ण प्रकरणाचा धागा पोलिसांच्या हाती लागला. संबंधित व्यक्तीच्या नागरिकत्वाबाबत आणि कागदपत्रांबाबत संशय निर्माण झाल्यानंतर सखोल चौकशी करण्यात आली. त्यातून त्याच्याकडे भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांचे अधिकृत/बनावट पासपोर्ट असल्याचे स्पष्ट झाले..West Bengal STF: नेत्यांना ‘हनी ट्रॅप’मध्ये गोवण्याचा कट, ‘जैशे’च्या दहशतवाद्याचा गौप्यस्फोट; जंतरमंतरही घातपाताचा प्रयत्न होता, मुख्यमंत्री होते लक्ष्य?.सुरक्षा यंत्रणा सतर्क या प्रकरणी हिललाईन पोलिसांनी संबंधित कायद्यांनुसार गुन्हा दाखल करून चांद अली याला अटक केली आहे. त्याचा पाकिस्तानातील वास्तवाचा कालावधी, तेथे मिळवलेली कागदपत्रे, भारतात परतल्यानंतरच्या हालचाली आणि दोन्ही पासपोर्टचा वापर कशासाठी करण्यात आला, याचा शोध घेतला जात आहे. .एटीएसकडूनही चौकशी सुरूदरम्यान, या प्रकरणातील संवेदनशीलता पाहता मुंबई एटीएसनेही या तपासात उडी घेतली आहे. आरोपीचे पाकिस्तानातील संपर्क आणि भारतात तो कोणाकोणाच्या संपर्कात होता, या राष्ट्रीय सुरक्षेशी जोडलेल्या बाबींचा तपास आता यंत्रणा करत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.