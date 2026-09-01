अमित ठाकरेंविरोधात BJP आक्रमक, माहीममध्ये भाजप-मनसे कार्यकर्ते आमनेसामने, पोलिसांनी मनसे कार्यकर्त्यांना घेतलं ताब्यात

पुण्यातील महाविद्यालयात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा फोटो हटवल्याच्या प्रकरणावरून महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण चांगलंच तापलं आहे. मनसे नेते अमित ठाकरे यांच्या भूमिकेचा भाजपकडून जोरदार निषेध करण्यात येत असून, आता हा वाद मुंबईच्या माहिमपर्यंत पोहोचला आहे. .अमित ठाकरे काल पुण्यातील शासकीय तंत्रशिक्षण महाविद्यालयात विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या सुविधांची पाहणी करण्यासाठी गेले होते. त्यावेळी मुख्याध्यापकांच्या कार्यालयात छत्रपती शिवाजी महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमांजवळ नरेंद्र मोदी यांचा फोटो लावलेला असल्याचं त्यांच्या निदर्शनास आलं. मोदींचा फोटो इथे कशासाठी लावला आहे, असा सवाल त्यांनी केला. त्यानंतर मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी तो फोटो तिथून हटवला..Abhijeet Dipke: सरकारची अमेरिकन कंपनीच्या मदतीने दिपकेवर पाळत? वैयक्तिक माहिती प्रदर्शित केली?.या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर भाजपने आक्रमक भूमिका घेतली. भाजप युवा मोर्चाकडून अमित ठाकरे यांच्या विरोधात आंदोलनाची घोषणा करण्यात आली. मुंबईतील माहिममध्ये भाजप कार्यकर्ते जमा झाले आणि त्यांनी अमित ठाकरे तसेच मनसेविरोधात घोषणाबाजी सुरू केली..भाजप युवा मोर्चाचे अध्यक्ष कृष्णराज महाडिक माहिममध्ये पोहोचताच वातावरण आणखी तापलं. दुसरीकडे मनसेचे कार्यकर्तेही मोठ्या संख्येने तिथे दाखल झाले. त्यामुळे दोन्ही पक्षांचे कार्यकर्ते आमनेसामने आले. दोन्ही बाजूंनी जोरदार घोषणाबाजी झाल्याने काही काळ तणाव निर्माण झाला..मनसे नेते संदीप देशपांडे, गजानन काळे आणि अविनाश जाधव यांच्यासह अनेक कार्यकर्ते राज ठाकरे यांच्या शिवतीर्थ निवासस्थानाजवळही जमा झाले. भाजप कार्यकर्त्यांनी इथे यावं, आम्ही त्यांना त्यांच्याच भाषेत उत्तर देऊ, असा इशारा संदीप देशपांडे यांनी दिला आहे..Raj Thackeray : पुण्यातील खड्डे, वाहतूक कोंडीवरून राज ठाकरे संतापले; म्हणाले- ज्यांना सत्ता दिली त्यांनाच जाब विचारा .परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ नये म्हणून पोलिसांनी दोन्ही गटांना बाजूला केलं. माहिममध्ये काही मनसे कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतल्याची माहिती आहे. शिवतीर्थ परिसरातही मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला असून, रस्त्यावर बॅरिकेडिंग करण्यात आलं आहे. दरम्यान, फोटो हटवल्याप्रकरणी अमित ठाकरे यांच्यासह मनसेच्या दोन कार्यकर्त्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. प्रशांत कनोजिया आणि विक्रांत भिलारे या कार्यकर्त्यांना पुणे पोलिसांनी अटक केल्याची माहिती समोर आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.