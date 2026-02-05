Mumbai Fire: २४ तासाच्या आत मुंबईत आगीची दुसरी घटना! सुरक्षा रक्षकाच्या केबिनला अचानक आग, पार्किंगमधील गाड्या भस्मसात

मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून मुंबईत आग लागल्याच्या घटना घडत आहेत. नुकतेच मुंबईत एका निवासी इमारतीच्या लिफ्टमध्ये गॅस फुगे फुटल्याची घटना घडली आहे. या घटनेत दोन जण जखमी झाले आहेत. मुंबईतील या घटनेला २४ तासही उलटले नसून अशातच पुन्हा मुंबईत आगीची घटना घडली आहे. अंधेरी पूर्वेतील पंप हाऊस येथे सुरक्षा रक्षकाच्या केबिनला अचानक आग लागल्याची घटना घडली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, अंधेरी पूर्वेतील पंप हाऊस येथे आघाडी नगर येथील सोसायटीमध्ये सुरक्षा रक्षकाच्या केबिनला अचानक आग लागली. केबिनच्या बाजूला लाकडी बांबू असल्याने आगीने मोठा पेट घेतला. त्यामुळे या आगीत केबिनशेजारी उभ्या असलेल्या वाहनांना आग लागून दोन चारचाकी आणि एका दुचाकीचे मोठे नुकसान झाले..महाराष्ट्राचे १५ आमदार लंडन दौऱ्यावर जाणार, यादी आली समोर; नेमकं कारण काय? .दरम्यान, आगीची माहिती मिळताच अग्निशमन दलाचे जवान तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. पोलीसही घटनास्थळी उपस्थित असून परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचे प्रयत्न सुरू करण्यात आले आहेत. अद्याप या आगीत कोणतीही जीवितहानी झाली नसल्याचं वृत्त समोर आले आहे. परंतु ही आग नेमकी कशामुळे लागली याबाबत अद्याप कसलीही माहिती स्पष्ट समोर आलेली नाही. याबाबत पोलीसांकडून घटनेचा अधिक तपास सुरू आहे..Mumbai Metro 3: मेट्रो तिकिटांवरील नावांवरून वाद पेटला! महिनाभरात दुरुस्ती नाही तर आंदोलन; प्रशासनाला इशारा, प्रकरण काय? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.