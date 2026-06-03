Mumbai: पूरमुक्त मुंबई करणार म्हणणाऱ्या BMCला पहिल्याच पावसात धप्पा, अंधेरी सबवे पाण्यात, VIDEO VIRAL

मुंबई : मुंबईत आज बुधवार (ता. ३) रोजी सकाळी मान्सूनपूर्व सरींनी पडल्या. यामुळे उन्हापासून त्रस्त झालेल्या मुंबईकरांना काहीसा दिलासा मिळाला. मात्र या पावसानंतर पुन्हा कडक ऊन पडल्यामुळे नागरिकांच्या अंगाची काहीही झाली. तसेच तुरळक स्वरूपात पाऊस पडला असला तरी यामुळे मुंबईकरांचे हाल झाल्याचे समोर आले. .मुंबईत सकाळच्या सुमारास काही भागांत जोरदार सरी कोसळल्याने अंधेरी सबवेमध्ये पाणी साचले. परिणामी वाहतूक विस्कळीत झाल्यामुळे खबरदारीचा उपाय म्हणून काही वेळासाठी अंधेरीतील हा सबवे वाहतुकीसाठी बंद ठेवण्यात आला. यामुळे नागरिकांची मोठी गैरसोय झाली..Mumbai: रात्री २ च्या सुमारास नग्न अवस्थेत महिला कार्यकर्त्याला फोन केला, नंतर भलतीच मागणी; भाजपच्या नेत्याचं विकृत कृत्य.दरम्यान, पाणी साचल्याची माहिती मिळताच मुंबई महापालिका आणि आपत्कालीन यंत्रणा घटनास्थळी दाखल झाल्या. यानंतर तातडीने येथील पाण्याचा निचरा करण्याचे काम हाती घेण्यात आले. ४५ मिनिटांच्या प्रयत्नांनंतर पाण्याची पातळी कमी झाल्याने हा मार्ग वाहतुकीसाठी पुन्हा खुला करण्यात आला..परंतु या प्रकारामुळे महापालिकेच्या मान्सूनपूर्व तयारीबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. मुंबईतील अंधेरी येथे सबवेमध्ये साचलेल्या पाण्याचा व्हिडिओ देखील सोशल मीडियावर मोठया प्रमाणात व्हायरल होत आहे..Navi Mumbai: प्रेमाच्या जाळ्यात ओढलं, नंतर वारंवार शरीरसंबंध; १५ वर्षीय मुलगी गर्भवती राहताच..., तरुणाच्या कृत्यानं खळबळ.ठाकरे गटाची बोचरी टीकाथोड्या वेळासाठी पडलेल्या पावसामुळे अंधेरी सबवेमध्ये पाणी साचल्यामुळे नागरिकांची तारांबळ झाली. यावर शिवसेना ठाकरे गटाने भाजपवर बोचरी टीका केली आहे. ट्विटरवर ''अंधेरी सबवे येथील आजची परिस्थिती, भाजपच्या 'चाटम' चे दावे फोल ठरले!'' असे कॅप्शन देत व्हिडिओ शेअर केला आहे. यावर अनेक वापरकर्त्यांनी देखील प्रशासनाविरोधात संताप व्यक्त केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.