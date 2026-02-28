Rohit Shetty Shooting : रोहित शेट्टीच्या घरावरील गोळीबार प्रकरणात खळबळजनक वळण; नेपाळ कनेक्शन उघड

Rohit Shetty Shooting Case Nepal Link : प्रसिद्ध बॉलिवूड चित्रपट निर्माते रोहित शेट्टी यांच्या घरावर झालेल्या गोळीबार प्रकरणात नवा ट्विस्ट निर्माण झाला आहे. ही घटना आता केवळ साधी गुन्हेगारी घटना राहिली नसल्याचे दिसून येत आहे. कारण, या घटनेचे धागेदोरे नेपाळशी जुडत आहेत.
या प्रकरणी मुंबई गुन्हे शाखेचा तपास जसजसा पुढे सरकत आहे, तसतसे धक्कादायक खुलासे समोर येत आहेत. सुरुवातीच्या तपासात या हल्ल्यामागे एका मोठ्या, संघटित नेटवर्कचा हात असल्याचे दिसून आले आहे, शिवाय याचे धागेदोरे देशाच्या सीमेपलीकडे पसरलेले आहेत.
तपास यंत्रणांच्या मते, रोहित शेट्टींच्या घराबाहेर गोळीबार करणाऱ्या आरोपींना थेट बँक खात्यांद्वारे पैसे मिळाले. पोलिसांना मिळालेल्या डिजिटल व्यवहारांच्या पुराव्यावरून असे दिसून येते, की संशय येऊ नये म्हणून एटीएमद्वारे पैसे जमा करण्यात आले होते.
गुन्हे शाखेच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, आरोपींच्या खात्यात जमा केलेले पैसे एका अज्ञात व्यक्तीने पाठवले होते. आता, तपास संस्था या पैशांचा शोध घेण्याचा आणि पडद्यामागून संपूर्ण निधीची व्यवस्था करणाऱ्या सूत्रधारापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करत आहेत.c
या प्रकरणात सर्वात मोठा ट्विस्ट तेव्हा आला जेव्हा तपासात असं उघड झाले की, आग्रा मॉड्यूलशी संबंधित गोळीबार करणाऱ्यांना नेपाळमधून निधी देण्यात आला होता. गुन्हे शाखेच्या अहवालात आंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवहार असल्याचे दिसून आल्यानंतर राष्ट्रीय सुरक्षा संस्थांनाही सतर्क करण्यात आले आहे. या हल्ल्यामागे आंतरराष्ट्रीय टोळी, अंडरवर्ल्ड नेटवर्क किंवा संघटित गुन्हेगारी सिंडिकेट आहे का? याचा तपास आता केला जात आहे.
