मुंबई

Rohit Shetty Shooting : रोहित शेट्टीच्या घरावरील गोळीबार प्रकरणात खळबळजनक वळण; नेपाळ कनेक्शन उघड

Rohit Shetty case: सुरुवातीच्या तपासात या हल्ल्यामागे एका मोठ्या, संघटित नेटवर्कचा हात असल्याचे दिसून आले आहे.
Bollywood filmmaker Rohit Shetty

Bollywood filmmaker Rohit Shetty

esakal

Mayur Ratnaparkhe
Updated on

Rohit Shetty Shooting Case Nepal Link : प्रसिद्ध बॉलिवूड चित्रपट निर्माते रोहित शेट्टी यांच्या घरावर झालेल्या गोळीबार प्रकरणात नवा ट्विस्ट निर्माण झाला आहे. ही घटना आता केवळ साधी गुन्हेगारी घटना राहिली नसल्याचे दिसून येत आहे. कारण, या घटनेचे धागेदोरे नेपाळशी जुडत आहेत.

या प्रकरणी मुंबई गुन्हे शाखेचा तपास जसजसा पुढे सरकत आहे, तसतसे धक्कादायक खुलासे समोर येत आहेत. सुरुवातीच्या तपासात या हल्ल्यामागे एका मोठ्या, संघटित नेटवर्कचा हात असल्याचे दिसून आले आहे, शिवाय याचे धागेदोरे देशाच्या सीमेपलीकडे पसरलेले आहेत.

तपास यंत्रणांच्या मते, रोहित शेट्टींच्या घराबाहेर गोळीबार करणाऱ्या आरोपींना थेट बँक खात्यांद्वारे पैसे मिळाले. पोलिसांना मिळालेल्या डिजिटल व्यवहारांच्या पुराव्यावरून असे दिसून येते, की संशय येऊ नये म्हणून एटीएमद्वारे पैसे जमा करण्यात आले होते.

Bollywood filmmaker Rohit Shetty
Firecracker Factory Blast : फटाक्यांच्या कारखान्यात भीषण स्फोट!, १८ जणांचा मृत्यू, अनेक जखमी

गुन्हे शाखेच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, आरोपींच्या खात्यात जमा केलेले पैसे एका अज्ञात व्यक्तीने पाठवले होते. आता, तपास संस्था या पैशांचा शोध घेण्याचा आणि पडद्यामागून संपूर्ण निधीची व्यवस्था करणाऱ्या सूत्रधारापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करत आहेत.c

Bollywood filmmaker Rohit Shetty
Rules changes from March 1 : एलपीजी, यूपीआय ते रेल्वे तिकीट बुकिंगपर्यंत १ मार्चपासून होताय मोठे बदल!

या प्रकरणात सर्वात मोठा ट्विस्ट तेव्हा आला जेव्हा तपासात असं उघड झाले की, आग्रा मॉड्यूलशी संबंधित गोळीबार करणाऱ्यांना नेपाळमधून निधी देण्यात आला होता. गुन्हे शाखेच्या अहवालात आंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवहार असल्याचे दिसून आल्यानंतर राष्ट्रीय सुरक्षा संस्थांनाही सतर्क करण्यात आले आहे. या हल्ल्यामागे आंतरराष्ट्रीय टोळी, अंडरवर्ल्ड नेटवर्क किंवा संघटित गुन्हेगारी सिंडिकेट आहे का? याचा तपास आता केला जात आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

nepal
rohit shetty

Related Stories

No stories found.