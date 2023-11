मुंबई : छगन भुजबळांनी मुंबईतील फर्नांडिस कुटुंबाचा बंगला लाटल्याचा गंभीर आरोप अंजली दमानिया यांनी केला आहे. तसेच वारंवार या कुटुंबानं भुजबळांशी संपर्क साधला पण त्यांना याचे पैसे मिळाले नाहीत. याबाबत समीर भुजबळ हे पत्रकार परिषद घेऊन खोटं बोलले, असा आरोपही यावेळी दमानिया यांनी केला आहे. (Anjali Damania warning to Chhagan Bhujbal says Pay money to Fernandes family or we will doing aggitation)

दमानिया म्हणाल्या, "फर्नांडिस कुटुंबानं त्यांचं घर रहेजा बिल्डरला डेव्हलपमेंटसाठी दिलं होतं. पण रहेजानं ते समीर भुजबळ यांना दिलं आणि तिकडं आता टोलेजंग इमारत उभी आहे, ते लाटलेलं घर आहे. समीर भुजबळ यांनी पत्रकार परिषद घेत खोटी माहिती दिली आहे. त्यांचं असं म्हणणं आहे की, सन २००३ साली आम्ही ते घेतलं आणि आम्ही त्यांच्याशी बोलायचा प्रयत्न केला.

ईडीचाही उपयोग होत नाही

पण फर्नांडिस कुटुंबाचा जो बंगला होता तो त्यांच्या आई-वडिलांच्या नावावर होता, तो भुजबळांनी लाटला. या बदल्यात त्यांना एक रूपयाही मिळाला नाही. त्यांना पैसे द्यायला तुम्ही कधी तयार होतात? तुम्हांला ती जागा हडप करायची होती, यासाठी तुम्ही वाट बघत राहिलात, असा आरोपही त्यांनी केला.

तसेच मी या प्रकरणात तडमडयाला आलेले नाही. तर मला या कुटुंबानं आम्हाला मदत करा अशी विनंती केल्यानं त्यांच्यावतीनं मी बोलते आहे. तुमच्यासारखे लोकं कोणत्याही पक्षात जातात भ्रष्टाचार करतात, त्यांच्याविरोधात ईडी लागते पण कारवाई होत नाही. तुम्ही अजित पवार, तटकरे सर्व सारखेच आहात, अशा शब्दांत दमानिया यांनी समीर भुजबळांवर हल्लाबोल केला.

समीर भुजबळ खोटे बोलताहेत

या प्रकरणावर समीर भुजबळ काय वाट्टेल ती उत्तरं देत आहेत. त्यांनी सांगितलं की, ते या कुटुंबाला साडे आठ कोटी रुपये देणार होते. पण ते कसे देणार होते त्याचा आज खुलासा करुया. सुप्रिया सुळेंना याबाबत प्रश्न विचारा.

वाय बी चव्हाण सेंटर इथं किती बैठका झाल्या? सह्या नसताना हा व्यवहार रजिस्टर कसा झाला. कोणत्या रजिस्ट्रारनं हे केलं? तुम्ही राजकारणी आहात म्हणून केलं का? असे अनेक सवालही त्यांनी भुजबळांना विचारले आहेत.

आम्ही रस्त्यावर उपोषणाला बसणार

फर्नांडिस कुटुंबाला पैसे दिले नाही मग तुम्ही तिकडे बिल्डिंग कशी बांधली? नरोना कोण आहे त्याला पैसे दिले असं तुम्ही सांगितलं. कोण तो नरोना? तिसऱ्या माणसाला पैसे दिलेत तर तुमचा मूर्खपणा आहे. १०० वेळा हा परिवार तुम्हाला भेटला आहे.

पण तुम्ही त्यांना पैसे दिले नाहीत. आता आम्ही दोन गोष्टी करणार आहोत. पण आता आम्ही पोलिसांची परवानगी घेणार आणि या कुटुंबासोबत तिकडे रस्त्यावर उपोषणाला बसणार आहोत, अशा इशारा यावेळी दमानिया यांनी दिला आहे.