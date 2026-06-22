Badlapur Accident: २५० स्पीड, चार-पाच वेळा उलटून BMWचे पार्ट झाले वेगळे; वाढदिवशीच तरुणासह मैत्रिणीचा मृत्यू, अपघाताआधीचा VIDEO VIRAL

बदलापूर : मुंबई-वडोदरा राष्ट्रीय महामार्गावरील एरंजाड परिसरात रविवारी पहाटे भीषण अपघात झाला. भरधाव कारवरील नियंत्रण सुटल्याने ती दुभाजकावर आदळून अनेक पलटी मारल्या. यात फुटबॉलपटू योगेश नेगी (वय २६) आणि त्याची मैत्रीण रिबेका जेकब (वय २४) यांचा जागीच मृत्यू झाला. तर कारचा मालक अंगद गिल (वय २५) गंभीर जखमी झाला आहे. .अंगदवर कल्याण येथील खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू असून, त्याची प्रकृती चिंताजनक आहे. हा अपघात इतका भीषण होता, की आलिशान कारचा अक्षरशः चक्काचूर झाला. या गाडीचे अवशेष महामार्गावर दूरवर विखुरलेले आढळले. वाढदिवसाचा कार्यक्रम आटोपल्यानंतर ही घटना घडल्यामुळे सर्वत्र हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे..Mumbai News: मुंबईवरील पाणीकपात टळली! राज्याच्या कोट्यातील पाणी पालिकेला पुरवणार, प्रशासनाचा मोठा निर्णय.मिळालेल्या माहितीनुसार, बदलापूरमध्ये काही वर्षांपूर्वी वास्तव्यास असलेला आणि सध्या मुंबईत राहणारा योगेश नेगी याचा वाढदिवस होता. तो साजरा करण्यासाठी योगेश, बदलापुरात राहणारा अंगद गिल आणि वांद्रे येथे राहणारी रिबेका जेकब हे एकत्र आले होते. वाढदिवसाचा कार्यक्रम आटोपल्यानंतर ते टिटवाळा परिसरातून मध्यरात्रीनंतर बदलापूरच्या दिशेने निघाले होते..पहाटे एरंजाडजवळील मुंबई-वडोदरा महामार्गावर कारवरील नियंत्रण सुटले. कार दुभाजकावर जोरदार आदळली. या धडकेनंतर कारने पाच ते सहा पलटी मारल्याचे सांगितले जाते. अपघातात कारचे इंजिन, चाके आणि इतर सुटे भाग परिसरात विखुरले गेले. प्रत्यक्षदर्शीच्या म्हणण्यानुसार, अपघातानंतरचे दृश्य अत्यंत विदारक होते. मृतदेहांचे अवयव अर्धा किलोमीटर अंतरापर्यंत विखुरल्याचे सांगितले जाते. .व्हायरल व्हिडिओने चर्चाकारचा वेग ताशी २५१ किलोमीटर असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. खुद्द योगेश नेगी याने हा व्हिडिओ आपल्या इन्स्टाग्राम अकाउंटवर शेअर केला आहे. हा व्हिडिओ अपघातापूर्वीचा असल्याचे सांगितले जात असून, त्यामुळे अतिवेग हे अपघातामागील प्रमुख कारण असल्याची चर्चा सुरू आहे. महामार्गावरील परिस्थिती आणि वाहनाच्या अतिवेगामुळे हा अपघात घडल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. तपासाअंतीच अपघाताचे कारण स्पष्ट होणार असल्याचे पोलिसांनी सांगितले..Badlapur: मध्यरात्री २ वाजता २५०च्या वेगात BMWचा अपघात, दोघांचा मृत्यू; अवयव रस्त्यावर अर्धा किमीपर्यंत विखुरले, गाडीच्या इंजिनचे तुकडे.पुरावे संकलित करण्याचे काम सुरू बदलापूर पश्चिम पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक किशोर शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस पथक, स्थानिक प्रशासन आणि आपत्कालीन यंत्रणा तातडीने घटनास्थळी दाखल झाल्या. फॉरेन्सिक पथकाने घटनास्थळी पाहणी करून पुरावे संकलित करण्याचे काम सुरू केले आहे. वाहनाचा वेग, अपघातावेळची परिस्थिती, वाहनाची तांत्रिक स्थिती तसेच व्हायरल व्हिडिओची सत्यता यासह सर्व बाबींची चौकशी सुरू असून, पोलिसांकडून पुढील तपास करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.