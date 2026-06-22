मुंबई

Badlapur Accident: २५० स्पीड, चार-पाच वेळा उलटून BMWचे पार्ट झाले वेगळे; वाढदिवशीच तरुणासह मैत्रिणीचा मृत्यू, अपघाताआधीचा VIDEO VIRAL

Badlapur BMW Car Accident: मुंबई-वडोदरा राष्ट्रीय महामार्गावर BMWचा भीषण अपघात झाल्याची घटना घडली आहे. या अपघाताचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे.
Badlapur BMW Car Accident Video Viral

Badlapur BMW Car Accident Video Viral

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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बदलापूर : मुंबई-वडोदरा राष्ट्रीय महामार्गावरील एरंजाड परिसरात रविवारी पहाटे भीषण अपघात झाला. भरधाव कारवरील नियंत्रण सुटल्याने ती दुभाजकावर आदळून अनेक पलटी मारल्या. यात फुटबॉलपटू योगेश नेगी (वय २६) आणि त्याची मैत्रीण रिबेका जेकब (वय २४) यांचा जागीच मृत्यू झाला. तर कारचा मालक अंगद गिल (वय २५) गंभीर जखमी झाला आहे.

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