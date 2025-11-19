मुंबई

Mumbai News: देशातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका, पण सुरक्षा कच्ची! बीएमसी मुख्यालयातील बॅग स्कॅनर बंद; सुरक्षा व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह

BMC Bag Scanner Machine: बीएमसी मुख्यालयातील बॅग स्कॅनर दोन महिन्यांपासून बंद असल्याचे दिसून आले आहे. यामुळे आता चर्चांना उधाण आले आहे.
BMC Bag Scanner Machine

BMC Bag Scanner Machine

ESakal

Mansi Khambe
दिल्लीतील बॉम्बस्फोटानंतर मुंबई हाय अलर्ट मोडवर आहे. अनेक ठिकाणी दक्षता वाढवण्यात आली आहे. परंतु देशातील सर्वात मोठी आणि श्रीमंत महानगरपालिका असलेल्या बीएमसी मुख्यालयात योग्य सुरक्षा व्यवस्था नाही. बीएमसी मुख्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर बसवलेले बॅग स्कॅनर एक्स-रे मशीन गेल्या दोन महिन्यांपासून खराब झाले आहे. ज्यामुळे सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना बॅगा आणि इतर सामानांची मॅन्युअली तपासणी करावी लागत आहे.

Mumbai
BMC
Municipal Corporation
Municipal administrators
mumbai muncipal corporation
Brihanmumbai Municipal Corporation
Mumbai Municipal Corporation

