Mumbai News: देशातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका, पण सुरक्षा कच्ची! बीएमसी मुख्यालयातील बॅग स्कॅनर बंद; सुरक्षा व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह

दिल्लीतील बॉम्बस्फोटानंतर मुंबई हाय अलर्ट मोडवर आहे. अनेक ठिकाणी दक्षता वाढवण्यात आली आहे. परंतु देशातील सर्वात मोठी आणि श्रीमंत महानगरपालिका असलेल्या बीएमसी मुख्यालयात योग्य सुरक्षा व्यवस्था नाही. बीएमसी मुख्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर बसवलेले बॅग स्कॅनर एक्स-रे मशीन गेल्या दोन महिन्यांपासून खराब झाले आहे. ज्यामुळे सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना बॅगा आणि इतर सामानांची मॅन्युअली तपासणी करावी लागत आहे. .स्कॅनिंग प्रक्रियेदरम्यान पर्यटकांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. दररोज हजारो लोक विविध कारणांसाठी बीएमसी मुख्यालयात येतात. सुरक्षेची औपचारिकता पूर्ण करण्यासाठी वस्तूंची मॅन्युअल तपासणी केली जात आहे. बीएमसी मुख्यालयावर दहशतवाद्यांनी अनेक वेळा हल्ला केला आहे. ज्यामुळे त्याची सुरक्षा संवेदनशील बनली आहे..Mumbai Metro: मुंबई मेट्रोमधून थेट बुलेट ट्रेन आणि रेसकोर्सला जोडणी; दोन नवे सबवे उभारण्याची तयारी, कुठे आणि कधी? जाणून घ्या....सामान तपासण्यासाठी बॅग स्कॅनर आणि एक्स-रे मशीन बसवण्यात आल्या होत्या. बॅग स्कॅनर आणि एक्स-रे मशीन बिघडल्याने बीएमसी मुख्यालयातील सुरक्षेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी सांगितले की बॅगेज स्कॅनर मशीनच्या देखभालीचा करार संपला आहे, याचा अर्थ तो बिघडल्यानंतर त्याची दुरुस्ती करण्यात आलेली नाही. .अनेक भाग खराब झाले आहेत आणि बदलण्यास बराच वेळ लागत आहे. सुरक्षा कर्मचाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, बॅगेज स्कॅनरमध्ये बिघाड झाल्याची माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना देण्यात आली आहे. तथापि, या गंभीर प्रकरणावर कोणीही कोणतीही कारवाई केलेली नाही. सध्या बीएमसी मुख्यालयाच्या सुरक्षेसाठी नियुक्त केलेले सुरक्षा कर्मचारी परिश्रमपूर्वक काम करत आहेत..Palghar Fire: गादी कंपनीला भीषण आग, अनेक कामगार होरपळल्याची भीती; घटनास्थळी अग्निशमन दलाच्या गाड्या दाखल.