Hitendra Thakur : विद्यार्थ्यांवरील लाठीहल्ल्याचा बहुजन विकास आघाडीकडून तीव्र निषेध!

विरार - दिल्ली येथील जंतर-मंतरवर आपल्या रास्त मागण्यांसाठी शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या निष्पाप विद्यार्थ्यांवर पोलिसांनी केलेल्या अमानुष लाठीहल्ल्याचे तीव्र पडसाद आता वसई-विरार क्षेत्रात उमटू लागले आहेत. या घटनेचा निषेध नोंदवण्यासाठी आणि बहुजन विकास आघाडीची अधिकृत भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी बहुजन विकास आघाडीचे सर्वेसर्वा लोकनेते हितेंद्र ठाकूर यांच्या मार्गदर्शनाखाली विरार येथील विवा कॉलेज येथे आज (22 जुलै) दुपारी पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. या पत्रकार परिषदेत बोलताना हितेंद्र ठाकूर यांनी केंद्र प्रशासन व पोलिसांच्या या दडपशाहीचा तीव्र शब्दांत धिक्कार करत विद्यार्थ्यांवर झालेला हा अन्याय अजिबात खपवून घेतला जाणार नाही, असा इशारा दिला..देशाचे भविष्य असलेल्या विद्यार्थ्यांवर अशा प्रकारे अमानुष बळाचा वापर करणे अत्यंत संतापजनक व लोकशाहीचा गळा घोटणारे आहे, असे सांगत हितेंद्र ठाकूर यांनी या घटनेचा तीव्र निषेध व्यक्त केला. शिक्षण आणि हक्काच्या मागण्यांसाठी आवाज उठवणाऱ्या तरुणांवर लाठ्या चालवून त्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला..या घटनेमुळे संपूर्ण देशभरातील विद्यार्थ्यांमध्ये व नागरिकांत तीव्र संतापाची लाट पसरली असून, बहुजन विकास आघाडी नेहमीच अन्यायाविरोधात आणि विद्यार्थ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभी राहील, अशी स्पष्ट भूमिका त्यांनी या वेळी मांडली.या पत्रकार परिषदेला माजी आमदार क्षितिज ठाकूर, महापौर अजीव पाटील, स्थायी समिती सभापती प्रवीण शेट्टी, सभागृह नेते प्रफुल्ल साने यांच्यासह पक्षाचे सर्व प्रमुख नेते, पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..दरम्यान, या घटनेच्या निषेधार्थ सायंकाळी 4 वाजता बहुजन विकास आघाडीच्या वतीने लागलीच मोर्चाचे आयोजनदेखील करण्यात आले. वसई पार्वती क्रॉस ते नवघर-माणिकपूर पालिका कार्यालयापर्यंत आयोजित या मोर्चात बहुजन विकास आघाडीचे कार्यकर्ते व नागरिकांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन बहुजन विकास आघाडीच्या वतीने करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.