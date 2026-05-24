Bread Price Hike: ग्राहकांच्या खिशाला कात्री! बेकरी पदार्थांच्या किमतींत २५ टक्क्यांपर्यंत वाढ; काय आहेत दरवाढीची कारणे?

मुंबई : वाढत्या महागाईमुळे उपनगरांमध्ये पाव, ब्रेड, खारी, बन, टोस्ट, बिस्किटे आणि इतर बेकरी पदार्थांच्या किमतींमध्ये ५ ते २५ टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य मुंबईकरासह छोटे खाद्यव्यावसायिकही आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत..मुंबईकरांच्या दैनंदिन जीवनात पाव आणि ब्रेड हे अत्यावश्यक खाद्यपदार्थ आहेत. अनेक घरांमध्ये चपात्यांऐवजी पाव खाल्ला जातो. पावाचे दर वाढल्याने वडापाव, पावभाजी, मिसळपाव, सँडविच आणि ब्रेड-बटरसारखे पदार्थही आता महाग होत आहेत. या महागाईमुळे ग्राहकांच्या खिशाला कात्री लागत आहे..बेकरी मालकांच्या म्हणण्यानुसार, मागील काही वर्षांपासून उत्पादन खर्च सातत्याने वाढत असल्यामुळे दरवाढ हा शेवटचा पर्याय म्हणून स्वीकारावा लागत आहे. छोट्या बेकऱ्यांना वाढते वीजबिल, कामगारांचे वेतन आणि दुकानांचे भाडे यांचाही अतिरिक्त भार सहन करावा लागत आहे. दरम्यान, दूध, भाज्या, फळे आणि गॅस दरवाढीनंतर आता रोजच्या वापरातील बेकरी पदार्थही महाग झाल्याने मध्यमवर्गीय आणि कमी उत्पन्न गटातील कुटुंबांचे मासिक बजेट कोलमडल्याची भावना नागरिकांनी व्यक्त केली..केकमध्येही २० ते ५० रुपयांपर्यंत वाढदरवाढीची कारणेमैदा, लोणी, यीस्ट, साखर, खाद्यतेल, दूध, प्रिझव्हेंटिव्ह्ज, इंधन, पॅकेजिंग साहित्य आणि वितरण खर्चात सातत्याने वाढ होत आहे..मैदा, लोणी, पॅकेजिंग साहित्य आणि गॅस सिलिंडरचे दर सातत्याने वाढत आहेत. ग्राहकांवर कमी भार पडावा म्हणून आम्ही मर्यादित दरवाढ केली आहे.- गीता राजपूत, बेकरी व्यावसायिक.ब्रेड आणि तेल महागल्याने वडापाव तयार करण्याचा खर्च वाढला आहे. ग्राहकांचे बजेट लक्षात घेऊन दरवाढ टाळत आहोत, पण नफा खूपच कमी झाला आहे.- दीपक कीर, चहा विक्रेता.घरखर्च आधीच वाढला असून, आम्ही ब्रेडचा वापर कमी करण्यास सुरुवात केली आहे. आता स्वस्त आणि परवडणाऱ्या पर्यायांचा विचार करावा लागणार आहे.- समीक्षा भोसले, गृहिणी.