Mumbai News: गरीबनगर अखेर अतिक्रमणमुक्त, वांद्रेतील बेकायदा बांधकामे १०० टक्के जमीनदोस्त

मुंबई : वांद्रे पूर्वेतील गरीबनगर परिसरात पश्चिम रेल्वेकडून सुरू असलेली अतिक्रमण हटाव मोहीम आता अंतिम टप्प्यात पोहोचली असून, शुक्रवारी (ता. २२) सायंकाळपर्यंत परिसरातील १०० टक्के बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्यात आली. या मोहिमेत एकूण सुमारे ४०० अनधिकृत संरचना जमीनदोस्त करण्यात आल्या असून, रेल्वेची जागा पूर्णपणे मोकळी करण्यात आली आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार सुरू असलेली ही मोहीम शनिवारी (ता. २३) अधिकृतरीत्या पूर्ण होणार असल्याचे पश्चिम रेल्वे प्रशासनाने स्पष्ट केले..कारवाईचा शुक्रवारी चौथा दिवस होता. सकाळपासूनच रेल्वे प्रशासन, महापालिका कर्मचारी, पोलिस आणि मलबा हटविणारे कर्मचारी मोठ्या संख्येने घटनास्थळी तैनात होते. चौथ्या दिवशी उर्वरित अनधिकृत झोपड्या आणि बहुमजली बांधकामांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. काही ठिकाणी रहिवाशांकडून घरगुती साहित्य हलविण्याचे काम सुरू होते, तर प्रशासनाकडून एकाच वेळी तोडक कारवाई आणि मलबा हटविण्याचे काम युद्धपातळीवर करण्यात आले. कारवाईदरम्यान पुनर्वसनासाठी पात्र ठरलेल्या सुमारे १०० संरचना कायम ठेवण्यात आल्या आहेत..न्यायालयाने याचिका फेटाळलीपुनर्वसनासाठी पात्र नागरिकांच्या स्थलांतराची प्रक्रियाही सुरू करण्यात आली आहे. संबंधित रहिवाशांना यापूर्वीच नोटिसा देऊन जागा रिकामी करण्यासाठी पुरेसा वेळ देण्यात आल्याचा दावा रेल्वे प्रशासनाने केला आहे. दरम्यान, या कारवाईविरोधात रहिवाशांनी पुन्हा न्यायालयात धाव घेतली होती.२१ मे रोजी दाखल करण्यात आलेल्या लिव्ह पिटीशनमधून तोडक कारवाईला स्थगिती देण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावल्याने रेल्वे प्रशासनाचा मार्ग मोकळा झाला..मलबा हटविण्याची मोहीमकारवाईनंतर परिसरात मोठ्या प्रमाणात मलबा साचला असून, तो हटविण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. उत्तरेकडील भागातील मलबा हटवून तो तात्पुरता रेल्वेच्या जागेत साठवण्यात येत आहे. त्यानंतर तो नियोजित ठिकाणी हलविण्यात येणार आहे.