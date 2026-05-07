Mumbai: मुंबईकरांना नव्या 'ओपन डेक' बस मिळणार, महसूल वाढीसाठी प्रशासनाचा निर्णय; सेवेत दाखल कधी होणार?

मुंबई : मुंबई दर्शनासाठी पर्यटक आणि मुंबईकरांचे आकर्षण असलेल्या बेस्टच्या 'ओपन डेक' बसची सफर यापुढेही होणार आहे. १० नवीन ओपन डेक बस खरेदी प्रक्रिया सुरू असून लवकरच त्या प्रवाशांच्या सेवेत दाखल होतील, अशी माहिती बेस्टतर्फे देण्यात आली. .२६ जानेवारी १९९७ ला 'एमटीडीसी'च्या सहकार्याने बेस्ट उपक्रमाने ओपन डेक बस प्रवाशांच्या सेवेत आणल्या. ओपन डेक बसमध्ये अप्पर डेक आणि लोअर डेक असे प्रकार आहेत. या बसने प्रवासी व पर्यटकांनी 'मुंबई दर्शन'चा पुरेपूर आनंद लुटला. पूर्वी ओपन डेक बसमधून पश्चिम उपनगरातील पर्यटनस्थळांना भेट देण्यात येत होती. त्यानंतर ३ नोव्हेंबर २०२१ पासून दक्षिण मुंबईमध्ये पर्यटकांसाठी ओपन डेक बसने पर्यटन सेवेचा शुभारंभ करण्यात आला..सकाळी आणि दुपारी सुरू असलेल्या या सेवेच्या वेळेत वाढलेल्या उकाड्यामुळे त्यांच्या वेळापत्रकात बदल करण्यात आला. त्यानंतर बसच्या फेऱ्या सायंकाळी साडेसहा ते रात्री साडेआठपर्यंत होऊ लागल्या. प्रत्येक महिन्याला साधारण २० हजार पर्यटक बसद्वारे मुंबई दर्शनाचा आनंद घेत असत..सध्या बेस्ट उपक्रमाच्या ताफ्यात पाच ओपन डेक बस आहेत. १६ सप्टेंबरला पहिली बस सेवेतून काढण्यात आली. त्यानंतर २५ सप्टेंबरला दुसरी आणि उद्या (ता. ५)शेवटची बस सेवेतून इतिहास जमा होणार आहे. एका बसचे आयुर्मान हे साधारण १५ वर्षे असते. त्यामुळे मोटर वाहन नियमानुसार ही बस मोडीत काढली जाणार आहे. शेवटची बस सेवेतून हद्दपार होणार असल्याने आणि ओपन डेक बसला पर्यटकांचा मिळणारा प्रतिसाद पाहता बेस्टने नवीन डबल डेकर 'ओपन डेक' बसगाड्या खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठीची निविदा प्रक्रियाही सुरू असून १० बस खरेदी केल्या जाणार आहेत. त्यात अप्पर डेक ओपन असेल आणि लोअर डेक (बसची खालील आसनव्यवस्था वातानुकूलित असेल..बसची सफर अन् शुल्कसध्या दक्षिण मुंबईतील प्रिन्स ऑफ वेल्स म्युझियम, मंत्रालय, विधानभवन, एनसीपीए, मरिन ड्राईव्ह, गिरगाव चौपाटी, चर्चगेट स्थानक, ओव्हल मैदान, मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई विद्यापीठ, छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, मुंबई महापालिका मुख्यालय, हुतात्मा चौक, हॉर्निमल सर्कल, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, एशियाटिक लायब्ररी, जुने कस्टम हाऊस आदी ठिकाणे ओपन डेक बसमधून पर्यटकांना दाखवण्यात येत होती. या बसच्या अप्पर डेकसाठी प्रतिप्रवासी १५० रुपये आणि लोअर डेकसाठी ७५ रुपये शुल्क आकारले जात होते. तसेच दिवसभर अर्धावेळ ओपन डेक बस भाड्याने उपलब्ध होत असल्याने वाढदिवस साजरा करण्यासाठी पर्यटक या बस घेत होते.