मुंबई

BEST Strike: बेस्टच्या २७०० बस, पण रस्त्यावर फक्त ४; संपाच्या दुसऱ्या दिवशी प्रवाशांचे प्रचंड हाल

Mumbai BEST Bus Service: बेस्टने पुकारलेल्या संपामुळे दुसऱ्या दिवशीही प्रवाशांचे प्रचंड हाल होत आहेत. २,७०० हून अधिक बसेसपैकी केवळ ४ बस रस्त्यावर धावू शकल्यामुळे मुंबईकरांना मनस्तापाचा सामना करावा लागत आहे.
BEST Bus Strike

BEST Bus Strike

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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​​मुंबई : बेस्ट कृती समितीने पुकारलेल्या अचानक संपामुळे आज मुंबईतील बेस्ट बस सेवा पूर्णपणे कोलमडली आहे. संपाच्या पहिल्याच दिवशी सकाळी १० वाजेपर्यंत बेस्टच्या स्वतःच्या आणि भाडेतत्त्वावरील (वेट लीज) मिळून २,७०० हून अधिक नियोजित बसेसपैकी केवळ ४ बसेस रस्त्यावर धावू शकल्या. यामुळे नोकरदार, विद्यार्थी आणि सर्वसामान्य मुंबईकरांना सणासुदीच्या किंवा कामाच्या दिवशी प्रचंड मनस्तापाचा सामना करावा लागत आहे.

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