BEST Strike: बेस्टच्या २७०० बस, पण रस्त्यावर फक्त ४; संपाच्या दुसऱ्या दिवशी प्रवाशांचे प्रचंड हाल

मुंबई : बेस्ट कृती समितीने पुकारलेल्या अचानक संपामुळे आज मुंबईतील बेस्ट बस सेवा पूर्णपणे कोलमडली आहे. संपाच्या पहिल्याच दिवशी सकाळी १० वाजेपर्यंत बेस्टच्या स्वतःच्या आणि भाडेतत्त्वावरील (वेट लीज) मिळून २,७०० हून अधिक नियोजित बसेसपैकी केवळ ४ बसेस रस्त्यावर धावू शकल्या. यामुळे नोकरदार, विद्यार्थी आणि सर्वसामान्य मुंबईकरांना सणासुदीच्या किंवा कामाच्या दिवशी प्रचंड मनस्तापाचा सामना करावा लागत आहे..बसेस आगारातच उभ्याप्रशासनाने जाहीर केलेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, सकाळी १० वाजेपर्यंत बेस्टच्या स्वतःच्या २४६ नियोजित बसेसपैकी एकही बस रस्त्यावर उतरली नाही. तर भाडेतत्त्वावरील २५२१ बसेसपैकी केवळ ४ बसेस सुरू होत्या. एकूण परिस्थिती पाहता मुंबईतील बस वाहतूक ९९ टक्क्यांहून अधिक ठप्प झाली आहे..Mumbai News: मुंबईकरांच्या आरोग्याशी खेळ! भेसळयुक्त मिठाई-माव्याचा मोठा साठा उघड; तुकाराम मुंढेंची धडक कारवाई.कर्मचाऱ्यांची अनुपस्थितीसंपामुळे चालक आणि वाहक (कंडक्टर्स) कामावर हजर राहिले नाहीत. बेस्टच्या १९३७ चालकांपैकी केवळ २६ आणि २६४६ वाहकांपैकी फक्त ९ वाहक कर्तव्यावर उपस्थित होते. भाडेतत्त्वावरील गाड्यांच्या ३०६३ चालकांपैकी केवळ ८ चालक हजर झाले, तर ११३७ वाहकांपैकी एकही वाहक हजर राहिला नाही. केवळ बस निरीक्षक (११९) आणि स्टार्टर (३८) काही प्रमाणात उपस्थित होते, मात्र गाड्या आणि चालक-वाहक नसल्याने संपूर्ण कामकाज ठप्प झाले..महाराष्ट्र जळतोय, राजकारणी फक्त फोडाफोडीत व्यस्त; ऑपरेशन टायगरवर राज ठाकरेंची पहिली प्रतिक्रिया, अमित शाहांच्या PM मिशनवर मोठा दावा.पर्यायी वाहतुकीवर ताणबस सेवा बंद असल्याने मुंबईतील विविध बस स्थानकांवर प्रवाशांच्या लांबच लांब रांगा पाहायला मिळाल्या. याचा थेट ताण लोकल रेल्वे, रिक्षा आणि टॅक्सी सेवांवर पडला आहे. अनेक ठिकाणी रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांकडून जादा भाडे आकारले जात असल्याच्या तक्रारी प्रवाशांनी केल्या आहेत. प्रशासनाकडून संपकरी कर्मचाऱ्यांशी चर्चा करून तोडगा काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.