मुंबई

BEST Strike: 'बेस्ट'कामगार थेट विधानभवनावर धडकणार; २५ हजार कामगार रस्त्यावर उतरणार, कृती समितीचा इशारा, मुंबईत हायअलर्ट!

BEST Employees Protest On Vidhan Bhavan : 'बेस्ट'च्या संपावर राज्य सरकारने कोणतीही दखल घेतली नसल्यामुळे बेस्ट'कामगार थेट विधानभवनावर धडकणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
BEST Employees Protest On Vidhan Bhavan

BEST Employees Protest On Vidhan Bhavan

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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​मुंबई : मुंबईची जीवनवाहिनी असलेल्या 'बेस्ट'चा संप आता अत्यंत तीव्र आणि आक्रमक वळणावर पोहोचला आहे. संपाचे सलग तीन दिवस उलटूनही राज्य सरकार आणि प्रशासनाकडून कोणतीही दखल घेतली जात नसल्याने, संतप्त झालेल्या बेस्ट कामगारांनी आता थेट राज्याच्या सत्तेच्या केंद्राला म्हणजेच 'विधानभवना'ला घेराव घालण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.

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