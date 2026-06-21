BEST Strike: 'बेस्ट'कामगार थेट विधानभवनावर धडकणार; २५ हजार कामगार रस्त्यावर उतरणार, कृती समितीचा इशारा, मुंबईत हायअलर्ट!

मुंबई : मुंबईची जीवनवाहिनी असलेल्या 'बेस्ट'चा संप आता अत्यंत तीव्र आणि आक्रमक वळणावर पोहोचला आहे. संपाचे सलग तीन दिवस उलटूनही राज्य सरकार आणि प्रशासनाकडून कोणतीही दखल घेतली जात नसल्याने, संतप्त झालेल्या बेस्ट कामगारांनी आता थेट राज्याच्या सत्तेच्या केंद्राला म्हणजेच 'विधानभवना'ला घेराव घालण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. .उद्यापासून (ता.२२) राज्याचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होत असून, संपाच्या पाचव्या दिवशी, म्हणजेच मंगळवारी (ता.२३) हजारो बेस्ट कामगार 'चलो विधान भवन'चा एल्गार पुकारत दक्षिण मुंबईत धडकणार आहेत. या धडक मोर्चामुळे ऐन अधिवेशनाच्या काळात मुंबईत कायदा व सुव्यवस्थेचा मोठा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असून पोलीस प्रशासन सतर्क झाले आहे..Mumbai News: मुंबई पालिकेचा कर रेकॉर्ड सुधारणार, ५४ डेटा एंट्री ऑपरेटर नेमणार, ३० लाखांचा खर्च; प्रशासनाचा मोठा निर्णय."कोविडचे महासंकट असो, मुंबईला झोडपणारा पाऊस-पूर असो की शहरात पेटलेल्या दंगली... मुंबई कधी ना कधी थांबली, पण बेस्ट कर्मचाऱ्यांनी आपली सेवा थांबवली नाही. स्वतःचा जीव धोक्यात घालून मुंबईकरांना सुरक्षित घरी पोहोचवणाऱ्या याच कर्मचाऱ्यांवर आज रस्त्यावर उतरण्याची वेळ आली आहे," अशा शब्दांत बेस्ट कामगार संयुक्त कृती समितीने आपला प्रचंड संताप व्यक्त केला आहे..संप सुरू होऊन तीन दिवस झाले, मुंबईकरांचे हाल होत आहेत, पण मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी साधी चर्चा करायलाही वेळ काढलेला नाही, हा कर्मचाऱ्यांचा घोर अपमान असल्याची भावना कामगारांमध्ये आहे..कामगार नेते उदय कुमार आंबोणकर यांनी स्पष्ट केले आहे की, "आम्हाला कोणताही वाद नको आहे, तर केवळ न्याय हवा आहे. आमची हक्काची देणी, वेतन करार आणि प्रलंबित मागण्यांसाठी आम्ही शांततेच्या आणि लोकशाहीच्या मार्गाने, कायद्याच्या चौकटीत राहूनच विधानभवनावर जाणार आहोत. परंतु, सरकारने जर आमचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला, तर हा लढा आणखी तीव्र होईल.".Mumbai News : देशातील पहिल्या पर्यटन पाणबुडीच्या बांधणीला सुरुवात; २०२७ मध्ये प्रकल्प पूर्ण होणार.हा लढा केवळ कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचा नसून, बेस्टचे खाजगीकरण रोखून मुंबईची हक्काची सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था वाचवण्याचा आहे, असा दावा कृती समितीने केला आहे. म्युनिसिपल मजदूर युनियन आणि इतर संलग्न संघटनांनी या आधीच बेस्टला सक्रिय पाठिंबा जाहीर केल्यामुळे, मंगळवारच्या या 'विधान भवन धडक' आंदोलनात पालिकेचे इतर विभागांतील कर्मचारीही मोठ्या संख्येने सामील होण्याची दाट शक्यता आहे..दरम्यान, अधिवेशनाचा दुसराच दिवस असल्याने आणि संपूर्ण राज्याचे लक्ष मुंबईकडे लागलेले असताना, हजारो बेस्ट कामगारांची ही धडक सरकारला नमवणार का? मुख्यमंत्री यावर काय तोडगा काढणार? याकडे आता संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.