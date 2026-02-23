Bhaskar Jadhav: 'कुठेतरी घातपात झालाय, असंच वाटतंय'! अजितदादांच्या विमान अपघातावर भास्कर जाधव महत्वाचे बोलले

मुंबई : उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी गटाचे प्रमुख अजित पवार यांचे बारामती येथे विमान अपघातात निधन झाले. या घटनेननंतर हा नेमका अपघात आहे का घातपात अशा प्रतिक्रिया राज्यभरातून केल्या जात आहेत. त्यामुळे या घटनेचा कडक तपास करावा, अशी मागणी केली जात आहे. अशातच आता राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरूवात झाली आहे. अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी अजित पवारांचा शोकप्रस्ताव मांडण्यात आला. .राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात यावेळी उद्धव ठाकरे यांनी अजित पवार यांना श्रद्धांजली वाहिली. यावेळी त्यांनी अजित पवारांच्या आठवणी जाग्या केल्या. अर्थमंत्री म्हणून कोरोना काळात त्यांनी केलेल्या कामाची उद्धव ठाकरेंनी स्तृती केली. तसेच ठाकरे गटाच्या अनेक नेत्यांनी अजित पवारांच्या निधनाबाबत वक्तव्य केले आहे. यामध्ये 'कुठेतरी घातपात झालाय, असंच वाटतंय'? असे भास्कर जाधव यांनी म्हटले आहे..Mumbai News: नमाज पठणासाठी शेड उभारण्यास परवानगी द्या; न्यायालयाचे एमएमआरडीएला आदेश.काय म्हणाले भास्कर जाधव?राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात भास्कर जाधव यांनी अजित पवार यांच्या निधनावर शोक व्यक्त करत म्हणाले, 'दुनिया इकडची तिकडे झाली तरीही मी टीव्ही लावत नाही. मी सायंकाळीच तासभर बातम्या लावतो आणि विषय संपवून टाकतो. मात्र उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमान अपघातादिवशी माझ्या मुलाने येऊन सांगितलं की, अजित दादांच्या विमानाचा अपघात झाला. त्यामुळे लगेचच टीव्ही लावली. या घटनेवेळी मी बारामतीमध्येच होतो. त्यावेळी मी संपूर्ण पवार कुटुंबीयांची भेट घेतली..अजित पवार यांच्या अपघातामुळे राज्यभरात हळहळ पसरली असून ज्या दिवशी बारामतीमध्ये अजितदादांची दुर्घटना घडली, त्यावेळी संपूर्ण महाराष्ट्र बारामतीकडे लोटला होता. लोकांच्या मनात अजितदादांच्या अपघाताबाबत तीव्र संशय होता. ही दुर्घटना 'घडली' की 'घडवली' गेली, अशी चीड आणि संशय प्रत्येकाच्या मनात निर्माण झाला होता. .MSRTC: पायवाटांना ब्रेक लागणार, आता आदिवासी पाड्यातही लालपरी धावणार; प्रताप सरनाईकांची मोठी घोषणा.शरद पवार हे अत्यंत अनुभवी नेते आहेत आणि कोणत्या वेळी कोणते विधान करायचे, याचे त्यांना अचूक ज्ञान आहे.ज्यावेळी त्यांनी 'हा घातपात नाही, तर अपघात आहे' असे सांगितले, तेव्हा त्यांची ती छबी आणि परिस्थिती अत्यंत गंभीर होती. जर त्या दिवशी बारामतीमध्ये दादांच्या मृत्यूबाबत घातपाताची एक जरी ठिणगी पडली असती, तर संपूर्ण महाराष्ट्र त्या ठिणगीने होरपळून निघाला असता. हा वणवा इतका मोठा असता की, सरकारने कितीही ताकत लावली असती, तरी परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवणे कोणालाही शक्य झाले नसते, असे ठाकरे गटाचे नेते भास्कर जाधव म्हणाले..शरद पवारांनी केलेले ते अत्यंत योग्य विधानअजितदादांच्या शोकप्रस्तावावर बोलताना भास्कर जाधव म्हणाले, रोहित पवार घातपाताचा संशय व्यक्त करत असताना शरद पवार मात्र त्याला 'अपघात' म्हणत होते. यावर जाधव यांनी स्पष्ट केले की, पवारांचे हे विधान विसंगत नव्हते. उलट, त्यावेळची स्फोटक परिस्थिती शांत करण्यासाठी आणि राज्याला मोठ्या संकटापासून वाचवण्यासाठी शरद पवारांनी केलेले ते अत्यंत योग्य विधान होते..Mumbai News: मुंबईकरांसाठी खुशखबर! फ्लायओव्हरखाली उभे राहणार सामुदायिक अर्बन फार्म; शहरी शेतीचा क्रांतिकारक प्रयोग.मात्र, अजितदादांचे विमान क्रश होणं हे घातपात नसून अपघात होता, असे शरद पवार यांच्या विधानानंतर दुसरीकडे रोहित पवार हा घातपात असल्याचे म्हणत आहेत. त्यामुळे अशा चर्चा होऊ नयेत. त्यामुळे अजित पवार यांचे विमान अपघातातील निधन हा अपघात आहे का घातपात, हे तुम्ही शोधून काढा, अशी मागणी भास्कर जाधव यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली..'महाराष्ट्राचा आधारवड' आणि 'ब्रह्मकमळ'ते म्हणाले की, आज महाराष्ट्राचा आधारवड कोसळून पडला. महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये अजित दादा पवार नावाच ब्रह्मकमळ अगदी मध्यानीला उमललं होतं. कुणाची नजर लागली माहित नाही पण हे उमललेल ब्रह्मकमळ असच करपून नाश पावलं. तो कठोर आवाज, तो करारी आवाज, तो कर्तव्यदक्ष आवाज आणि तितकाच आश्वासक आवाज आता दिसणार नाही, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.