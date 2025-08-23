Bhiwandi Accident : रस्त्यावर खड्ड्यामुळे दुचाकी घसरली, कंटेनरने चिरडलं; भिवंडीत डॉक्टरचा जागीच मृत्यू

भिवंडीत एका डॉक्टरचा अपघातात जागीच मृत्यू झालाय. रस्त्यावर असलेल्या खड्ड्यांमुळे हा अपघात झाला. अपघातानंतर डॉक्टरच्या अंगावरून कंटेरन गेला. यात ड़ॉक्टरचा जागीच मृत्यू झाला. भिवंडीत ही घटना घडली आहे. रस्त्यातील खड्ड्यांमुळे होणारे अपघात आणि मृत्यू यांचा मुद्दा सध्या चर्चेत आहे. मुंबई-गोवा महामार्गावरील खड्ड्यांचा व्हिडीओ व्हायरल झाला होता. सर्वोच्च न्यायालयानंही रस्त्यांच्या दुरवस्थेवरून फटकारलं होतं. त्यातच आणखी एका अपघातात सामान्य नागरिकांचा बळी गेल्यानं संताप व्यक्त केला जात आहे. .समृद्धीवर सराफ व्यापाऱ्याला लुटलं, 4,78,79,000 रुपये किंमतीचं सोनं अन् रोकड घेऊन दरोडेखोर फरार.डॉक्टर मोहम्मद नशीम अन्सारी हे अॅक्टिव्हावरून घरी जात असताना खड्ड्यामुळे त्यांचं नियंत्रण सुटलं. यानंतर ते खाली पडले. तेव्हा मागून येणाऱ्या ट्रकच्या चाकाखाली अन्सारी चिरडले गेले. वंजारपट्टी नाका परिसरात हा अपघात झाला. भिवंडीत रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणात खड्डे आहेत. यासाठी नागरिकांकडून सातत्यानं आवाज उठवला जात आहे. प्रशासनाकडून मात्र याकडे दुर्लक्ष केलं जात असल्याचा आरोप आता स्थानिकांनी केलाय..रात्रभर नोटा जाळत होता सरकारी इंजिनिअर तरी पैसे शिल्लक, छाप्यात सापडलं मोठं घबाड; कोट्यवधींच्या राखेसह रोकड जप्त.दोन महिन्याआधी अशाच घटना घडल्या आहेत. भिवंडीत सातत्यानं खड्ड्यांचा मुद्दा उपस्थित केला गेला आहे. तरीही त्यावर कोणतीही कार्यवाही होत नसल्यानं आता संतप्त भावना व्यक्त केल्या जात आहेत. वंजार पट्टी नाका परिसरात असलेल्या एपीजे अब्दुल कलाम उड्डाण पुलावर सध्या खड्डे बुजवण्याचं काम सुरू आहे. यामुळे अवजड वाहनांची वाहतूक खालून सुरू आहे. दुचाकी खड्ड्यामुळे घसरली आणि थेट कंटेनरच्या चाकाखाली गेली. यात डॉक्टर अन्सारी यांचा जागीच मृत्यू झाला. .वंजार पट्टी नाका परिसरात घडलेल्या या अपघातानंतर नागरिकांकडून अवजड वाहनांची वाहतूक बंद करण्याची मागणी होत आहे. पोलिसांनी या अपघाताची नोंद पोलिसात केली आहे. तर कंटेनर चालक बिलाल मोहम्मद अस्लम याला ताब्यात घेतलंय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.