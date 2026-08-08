मुंबईत भररस्त्यात बर्थडेचा धिंगाणा! बोनेटवर केक कटिंग अन् एअरगनने गोळीबार, भाजप कार्यकर्त्यासह १० जणांना अटक; Video Viral

मुंबई : अनेकजण त्यांच्या मित्राचा वाढदिवस मोठ्या थाटामाटात, फटाके फोडून साजरा करतात. मात्र मुंबईतील बोरिवली येथे वाढदिवसाचं सेलिब्रेशन हवेत गोळीबार करून साजरा करण्यात आल्याचा प्रकार समोर आला आहे. या प्रकारचा व्हिडीओ देखील समोर आला असून पोलिसांनी १० जणांना ताब्यात घेतले आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, बोरिवलीतील गोराई परिसरात वाढदिवसाच्या सेलिब्रेशनदरम्यान हवेत गोळीबार करण्यात आला होता. याचा व्हिडीओ व्हायरल होतच पोलिसांनी १० जणांना ताब्यात घेतले आहे. भररस्त्यात कार उभी करुन वाहतुकीला अडथळा निर्माण करणे तसंच हवेत गोळीबार करुन दहशत निर्माण केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. ताब्यात घेतलेल्या १० जणांवर हवेत गोळीबार करुन नागरिकांच्या जीवाला धोका निर्माण केल्याप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली आहे..Mumbai Railway : मुंबईच्या रेल्वेला केंद्राचा ‘मेगा बूस्ट’! एमयूटीपी-३ साठी ४०६.५६ कोटींची पहिली किस्त; ५० वर्षांसाठी बिनव्याजी कर्ज.नेमके काय घडले?बुधवार (ता. ५) रोजी बोरीवली पश्चिम येथील गोराई-2 येथील घरकुल को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीजवळ, सुभिच्या स्कूल परिसरात आकाश रामकृपाल गुप्ता (२६) याचा वाढदिवस साजरा करण्यात आला. यावेळी तरुणांनी भररस्त्यात मोठ्या आवाजात साउंड सिस्टिम लावून केक कापून वाढदिवस साजरा केला. यावेळी जतीन नवीन शर्मा याने स्वतःच्या मालकीची वेबी एअरगन आणली होती. ज्याचा वापर करून विजय विजयप्रकाश उपाध्याय याने हवेत गोळीबार केला..Tukaram Mundhe: 'आयआयटी मुंबई' मध्ये एफडीएची धाड, दोन हॉस्टेल मेस बंद; २२ जणांना अटक .दरम्यान, वाढदिवसानिमित्त मित्रांसह भररस्त्यात वाहनं उभी करून वाहतुकीत अडथळा निर्माण केला. तसेच मोठ्या आवाजात गाणी लावल्यामुळे सार्वजनिक शांतता भंग झाली आणि परिसरातील नागरिकांना त्रास झाला. ज्यामुळे पोलिसांनी १० जणांना अटक केली आहे. यामध्ये आकाश गुप्ता हा मुख्य आरोपी असून तो भाजपचा कार्यकर्ता असल्याची माहिती समोर आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.