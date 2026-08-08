मुंबई

मुंबईत भररस्त्यात बर्थडेचा धिंगाणा! बोनेटवर केक कटिंग अन् एअरगनने गोळीबार, भाजप कार्यकर्त्यासह १० जणांना अटक; Video Viral

Borivali Air Gun Firing : बोरिवलीत भररस्त्यात वाढदिवसाच्या सेलिब्रेशनदरम्यान हवेत गोळीबार केल्याचा प्रकार घडला आहे. याप्रकरणी भाजप कार्यकर्त्यासह ९ जणांना अटक करण्यात आली आहे.
Borivali Air Gun Firing

Borivali Air Gun Firing

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : अनेकजण त्यांच्या मित्राचा वाढदिवस मोठ्या थाटामाटात, फटाके फोडून साजरा करतात. मात्र मुंबईतील बोरिवली येथे वाढदिवसाचं सेलिब्रेशन हवेत गोळीबार करून साजरा करण्यात आल्याचा प्रकार समोर आला आहे. या प्रकारचा व्हिडीओ देखील समोर आला असून पोलिसांनी १० जणांना ताब्यात घेतले आहे.

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