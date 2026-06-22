मुंबई

Navi Mumbai : घृणास्पद कृत्य! अल्पवयीन बहिणींना देहव्यापाराच्या दलदलीत ढकललं; शिंदेसेना आणि भाजपचा नेता अटकेत

Minor Girl Prostitution Case: दोन सख्ख्या अल्पवयीन बहिणींना वेश्याव्यवसायात ढकलल्याच्या प्रकरणात भाजप आणि शिंदे शिवसेना नगरसेवकासह तिघांचा सहभाग उघड झाला आहे. या प्रकरणामुळे राजकारणात खळबळ उडाली आहे.
Minor Girl Prostitution Case

Minor Girl Prostitution Case

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नवी मुंबई : उलवे येथील दोन सख्ख्या अल्पवयीन बहिणींना वेश्याव्यवसायात ढकलल्याच्या प्रकरणात स्वीकृत नगरसेवकासह तिघांचा सहभाग उघड झाल्याने राजकीय खळबळ उडाली आहे. याप्रकरणी पेण येथील भाजपचा माजी नगरसेवक कुणाल नाईक (वय ३१), शिवसेना शिंदे गटाचा स्वीकृत नगरसेवक उपेंद्र कोलाडकर (३२), व्यावसायिक प्रमोद पाटील (४३) आणि कंत्राटदार अच्युत पाटील (४२) यांना अटक करण्यात आली आहे, अशी माहिती उलवे पोलिसांनी दिली.

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