Navi Mumbai : घृणास्पद कृत्य! अल्पवयीन बहिणींना देहव्यापाराच्या दलदलीत ढकललं; शिंदेसेना आणि भाजपचा नेता अटकेत

नवी मुंबई : उलवे येथील दोन सख्ख्या अल्पवयीन बहिणींना वेश्याव्यवसायात ढकलल्याच्या प्रकरणात स्वीकृत नगरसेवकासह तिघांचा सहभाग उघड झाल्याने राजकीय खळबळ उडाली आहे. याप्रकरणी पेण येथील भाजपचा माजी नगरसेवक कुणाल नाईक (वय ३१), शिवसेना शिंदे गटाचा स्वीकृत नगरसेवक उपेंद्र कोलाडकर (३२), व्यावसायिक प्रमोद पाटील (४३) आणि कंत्राटदार अच्युत पाटील (४२) यांना अटक करण्यात आली आहे, अशी माहिती उलवे पोलिसांनी दिली..कुणाल नाईक याने या अल्पवयीन मुलींशी वेश्यागमनासाठी दलाल महिलेशी संपर्क साधला होता. त्यानंतर उपेंद्र कोलाडकर, प्रमोद पाटील आणि अच्युत पाटील यांनी या मुलींवर अत्याचार केल्याचे तपासात निष्पन्न झाले. पोलिसांनी शनिवारी रात्री पेणमधून या चौघांना अटक केली..IPL 2027 TRADE: हार्दिक पांड्याचं नाव, पण रोहित शर्माचा करेक्ट कार्यक्रम! Mumbai Indians ट्रेड विंडोत मोठा डाव टाकायला तयार; वाचा Inside Story.उलवे सेक्टर १९ मधील ला रेसिडेन्सी या लॉजमध्ये अल्पवयीन मुलींच्या माध्यमातून वेश्याव्यवसाय चालवला जात असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर १७ जूनला दलाल सारिका गायकवाड हिला पोलिसांनी अटक केली होती. तिच्या चौकशीत हा प्रकार उघड झाला. न्यायालयाने आरोपींना २४ जूनपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे, अशी माहिती वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अर्जुन रजाणे यांनी दिली..Badlapur Accident: २५० स्पीड, चार-पाच वेळा उलटून BMWचे पार्ट झाले वेगळे; वाढदिवशीच तरुणासह मैत्रिणीचा मृत्यू, अपघाताआधीचा VIDEO VIRAL.पोटच्या मुलीवर पित्याकडून अत्याचारपोटच्या सात वर्षांच्या मुलीवर सातत्याने लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या एका ५५ वर्षीय पित्याला खांदेश्वर पोलिसांनी अटक केली आहे. या घटनेतील पीडित मुलगी सात वर्षांची असल्यापासून हा छळ सुरू होता. अखेर पीडित मुलीने लहान मुलांच्या मदतीसाठी असलेल्या चाइल्डलाइन या हेल्पलाइनवर संपर्क साधून त्यांच्याकडे मदतीची याचना 'केली. त्यानंतर चाइल्डलाइनच्या कार्यकत्यांनी पीडित मुलीसह खांदेश्वर पोलिस ठाणे गाठून तिच्या वडिलांविरोधात तक्रार दाखल केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.