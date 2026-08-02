अंगावर शाल, कानावर रुमाल; बहुमत पाहिजे म्हणून आजारी नगरसेवकाला रुग्णालयातून थेट बैठकीला आणलं

मुंबई : राजकारणात आपले वर्चस्व गाजवण्यासाठी प्रत्येक पक्षाकडून विविध कार्यपद्धती राबवल्या जातात. मात्र मुंबई महापालिकेत सत्ताधारी पक्षाने बहुमत टिकवण्यासाठी विचित्र प्रकार केल्याचे समोर आले आहे. मुंबई महापालिकेच्या स्थायी समितीतील (Mumbai BMC Standing Committee) बहुमत टिकवण्यासाठी भाजपने आजारी नगरसेवकाला रुग्णालयातून बैठकीत आणल्याची घटना समोर आली आहे. महापालिकेच्या सभागृतिहातील या प्रकारामुळे राजकीय वर्तुळात आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, संख्याबळ अभावी मुंबई महापालिकेच्या स्थायी समितीमध्ये अनेक प्रस्ताव मागे ठेवण्याची नामुष्की सत्ताधारी पक्षावर ओढवली होती. त्यामुळे स्थायी समितीतील बहुमत टिकवण्यासाठी आजारी नगरसेवकाला थेट रुग्णालयातून बैठकीत बसवल्याचे दिसून आले. स्थायी समितीच्या बैठकीत महत्त्वाचे प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी भाजपचे नगरसेवक शिवकुमार झा (Shivkumar Jha) यांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज घेऊन थेट सभागृहात आणल्याचे पाहायला मिळाले..Mumbai News: मुंबईवर आता सीसीटीव्हीची नजर, उघड्यावर कचरा फेकणाऱ्यांना दणका; महापालिकेचा मोठा निर्णय.दरम्यान, स्थायी समितीत सत्ताधारी पक्षाकडे १३ सदस्यांचे संख्याबळ असून विरोधकांकडे १२ सदस्य आहेत. मात्र, बैठकीच्या दिवशी सत्ताधारी पक्षातील तीन सदस्य अनुपस्थित होते. यामध्ये शिंदे सेनेच्या यामिनी जाधव यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू असून भाजपच्या राखी जाधव रजेवर होत्या. तर भाजपचे नगरसेवक शिवकुमार झा हे देखील रुग्णालयात दाखल होते. मात्र सभागृहातील महत्त्वाच्या प्रस्तावांवरील मतदानासाठी अधिक संख्याबळ ठेवण्यासाठी सत्ताधारी पक्षाने नगरसेवक शिवकुमार झा यांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज घेऊन थेट बैठकीसाठी बोलावले..Central Railway: मध्य रेल्वेवर ११ दिवस ट्रॅफिक ब्लॉक, अनेक गाड्यांना फटका; कधीपासून? पाहा वेळापत्रक .अंगावर शाल आणि कानांवर रुमालनगरसेवक शिवकुमार झा यांची प्रकृती अस्वस्थ असल्यामुळे ते अंगावर भागलपुरी शाल आणि कानांवर रुमाल बांधून बैठकीला उपस्थित राहिले. तसेच या बैठकीदरम्यान त्यांना थंडीचा त्रास होत असल्याचेही दिसून आले. तथापि, शिवकुमार झा यांनी महत्त्वाच्या प्रस्तावावरील मतदानात सहभाग घेतल्यानंतर त्यांना परत जाण्याची परवानगी देण्यात आल्याची माहिती समोर आली. परंतु महायुतीच्या या प्रकारामुळे विविध चर्चांना उधाण आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.